Dois acidentes são registrados na Avenida Arthur Bernardes, em Belém, nesta quarta-feira (10)

Dois acidentes foram registrados no começo da manhã desta quarta-feira (10) na Avenida Arthur Bernardes, no trecho que faz parte do bairro da Pratinha, em Belém. Segundo os relatos iniciais, o primeiro caso envolveu um motociclista que foi atingido por uma carreta ao tentar fazer uma ultrapassagem entre dois caminhões.

Por volta das 7h, o condutor de uma moto branca seguia no sentido Icoaraci - Belém quando, ao tentar passar entre os veículos de grande porte, acabou sendo atingido e foi lançado para baixo de um dos caminhões. Devido à rápida ação do motorista que freou, o motociclista não foi esmagado pelas rodas e permaneceu consciente enquanto aguardava atendimento. Populares acionaram uma ambulância. A ocorrência aconteceu próximo à curva da Pratinha, nas imediações da Base Aérea.

A segunda situação ocorreu cerca de 30 minutos depois, próximo à rotatória do Aeroporto Internacional de Belém. Uma carreta tombou após, segundo os relatos iniciais, fazer uma curva muito fechada. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do motorista. Durante o mesmo incidente, uma motociclista que trafegava logo atrás se assustou com o tombamento, perdeu o controle da moto e caiu. Ela teve apenas escoriações leves. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a levantar a moto, e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar que atendia a ocorrência também prestou auxílio à condutora. A mulher estava bem. Devido aos dois acidentes, toda a área apresentou lentidão no trânsito durante toda a manhã.