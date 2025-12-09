Capa Jornal Amazônia
Mulher é encontrada morta dentro de lixeira com saco plástico na cabeça

Vítima estava com mãos e pés amarrados, saco plástico na cabeça e sinais de violência na zona norte da capital gaúcha

O Liberal

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta na noite dessa segunda-feira (8/12) em Porto Alegre (RS). O corpo estava seminu, com as mãos e os pés amarrados, um saco plástico envolto na cabeça e sinais de violência. A vítima foi achada dentro de uma lixeira no bairro São João, zona norte da capital gaúcha.

De acordo com a Polícia Civil (PCRS), servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) encontraram a vítima por volta das 21h30, enquanto realizavam a coleta de resíduos na Rua 15 de Novembro.

A equipe do DMLU relatou que o cadáver só foi percebido após o entulho ser despejado no caminhão do lixo. No mesmo instante, os trabalhadores acionaram a Brigada Militar (BM), que isolou a área. A Polícia Civil (PCRS) chegou em seguida e recolheu o corpo.

Segundo a corporação, a vítima aparentava ter cerca de 30 anos e foi encontrada com diversos hematomas pelo corpo, além de estar com a boca amordaçada.

Linhas de investigação da Polícia Civil

O diretor do Departamento de Homicídios, delegado Mário Souza, afirmou que a corporação trabalha com duas principais linhas de investigação: envolvimento do crime organizado ou feminicídio.

A Polícia Civil aguarda os laudos da perícia e busca imagens de câmeras de segurança da região para determinar o que ocorreu e identificar os responsáveis.

Os agentes também apuram se a lixeira foi deixada no local horas antes de ser encontrada, entre a tarde e a noite de segunda-feira.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

