Polícia

Polícia

Idoso é morto a tiros em Uruará; crime pode ter relação com homicídio ocorrido dias antes

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (8) dentro da casa onde a vítima morava, no km 160 Sul

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Arquivo pessoal / O Liberal /)

Um idoso identificado como Francisco de Jesus Almeida, de 68 anos, mais conhecido como ‘Nozinho', foi assassinado a tiros na zona rural de Uruará, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (8) dentro da casa onde a vítima morava, no km 160 Sul. A residência fica a cerca de 30 km da BR-230, a Transamazônica. Segundo as informações iniciais, as autoridades policiais investigam se o homicídio pode ter ligação com outro assassinato que ocorreu na região, na noite de sábado (6).

Segundo as informações iniciais, Francisco morreu ao ser alvejado com tiro de espingarda. Conforme o Portal A Voz do Xingu, Francisco era pai de um homem chamado Vandeclecio Almeida, apontado como autor de um homicídio que ocorreu no sábado (6) e vitimou Weslei Santos de Oliveira, de 27 anos. Na ocasião do crime, Vandeclecio teria esfaqueado e matado Weslei após um desentendimento durante uma partida de sinuca.

Vandeclecio foi preso no fim da tarde de domingo (8) em um ônibus no terminal rodoviário de Pacajá, município localizado a aproximadamente 400 km do local do crime ocorrido no fim de semana. Segundo as informações preliminares, a Polícia Civil apura se a execução de Francisco tem relação com o assassinato anterior. Moradores da comunidade teriam relatado que o atirador foi ao imóvel do idoso procurando pelo filho da vítima. No entanto, ao não encontrar Vandeclecio no local, o suspeito teria disparado com uma espingarda tipo cartucheira contra Francisco, que morreu na hora.

O corpo do idoso foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, onde passará por exames antes de ser liberado para os procedimentos funerários. Somente as informações da Polícia Civil devem esclarecer os crimes e identificar o autor do homicídio de Francisco.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

homicídio em uruará
Polícia
