Polícia

PC apura violência doméstica de delegado contra delegada da Deam, em Belém

A Justiça determinou que o delegado fosse afastado do convívio familiar e proibido de se aproximar da vítima, que atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

O Liberal

A Polícia Civil do Pará abriu um procedimento administrativo para investigar a denúncia de violência doméstica envolvendo um delegado. A investigação interna ocorreu após a concessão de medidas protetivas solicitadas pela esposa do policial, que também é delegada e atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Belém. Nesta segunda-feira (8), a PC comunicou que a Corregedoria-Geral da instituição está à frente das apurações.

“A Polícia Civil informa que as medidas judiciais foram cumpridas e procedimento administrativo foi aberto, visando apurar os fatos. O caso está em tramitação na Corregedoria-Geral da instituição”, detalhou.

Conforme as informações iniciais, a Justiça teria determinado que delegado fosse afastado imediatamente do convívio familiar e proibiu que ele se aproximasse da esposa, de testemunhas e de parentes a uma distância inferior a 100 metros. Ele também estaria impedido de entrar em ambientes relacionados à rotina da vítima, como a casa da família e a academia frequentada por ela. O porte de arma do investigado foi limitado ao exercício das funções policiais.

O espaço segue aberto para o posicionamento das partes citadas na matéria.

Denúncia

A denúncia a respeito da agressão teria sido registrada no dia 15 de novembro. Conforme o relato encaminhado à Justiça, o casal mantém uma união de quase trinta anos. O relacionamento seria marcado por desentendimentos frequentes e episódios de agressões de natureza psicológica e moral. A delegada teria relatado que episódios físicos teriam ocorrido no passado, mas que nunca formalizou queixa por receio e pela dificuldade de enfrentar a situação.

O episódio mais recente teria ocorrido após uma discussão desencadeada por um problema doméstico. A delegada informou que tentou registrar a situação no celular e que o marido teria impedido a gravação, avançando para tomar o aparelho. Nesse momento, segundo relatado, ela foi empurrada, teve a roupa rasgada e acabou batendo no painel da televisão, o que teria provocado escoriações. Ao tentar se afastar, teria caído e machucado o punho. O filho do casal e uma pessoa que trabalha na residência seriam testemunhas da situação.

A delegada afirmou que o policial teria tomado seu celular e possivelmente apagado as imagens registradas. Depois disso, o delegado ainda teria ameaçado o filho de morte e causado danos dentro da casa, aumentando o clima de terror.

Polícia
.
