Polícia

Polícia

Farmacêutica de 38 anos é morta pelo ex-marido na frente da filha

O crime aconteceu na manhã desse domingo (7), em Santo André, São Paulo, e foi registrado como feminicídio

Lívia Ximenes
fonte

Daniele Guedes Antunes, farmacêutica de 38 anos (Reprodução)

A farmacêutica Daniele Guedes Antunes, de 38 anos, foi morta pelo ex-marido na frente da filha, de 11 anos, nesse domingo (7). O crime aconteceu pela manhã, na casa da vítima, em Santo André, São Paulo. A menina pediu socorro a um vizinho.

Por volta das 7h30, a filha do ex-casal estava na rua de pijama e com manchas de sangue pelo corpo, até que um morador da área notou, conforme informações do boletim de ocorrência. O homem entrou na residência e encontrou Daniele ferida com facadas. O ex-marido da farmacêutica, também de 38 anos e que não teve o nome divulgado, estava sentado ao lado dela. A menina confirmou que o pai havia atacado a mãe.

O homem confessou o crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) socorreu a vítima, levada ao hospital. Apesar do atendimento, Daniele não resistiu e morreu.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André como feminicídio. A faca foi apreendida e direcionada à perícia. O ex-marido de Daniele está preso e à disposição da Justiça.

Feminicídio

farmacêutica é morta por ex-marido

mulher é morta a facadas
Polícia
