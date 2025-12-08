Incêndio gera tensão entre moradores da vila de Retiro Grande, em Cachoeira do Arari

A noite deste domingo (7) foi marcada por momentos de tensão para moradores da vila de Retiro Grande, em Cachoeira do Arari, devido a um incêndio que se alastrou rapidamente pela vegetação seca da região.

De acordo com o perfil No Marajó, vídeos que circulam nas redes sociais mostram chamas intensas avançando com velocidade, impulsionadas pelo vento, e chegando às proximidades de residências e outras edificações. Moradores se mobilizaram para tentar conter o fogo, mas, segundo relatos, enfrentaram dificuldades para controlar as chamas.

Até o momento, não há confirmação sobre o envio de equipes do Grupamento de Bombeiros de Salvaterra ao local. Também não há informações sobre feridos ou danos materiais.