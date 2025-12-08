Capa Jornal Amazônia
Mulher morre após colisão entre carros e carreta na BR-316, em Castanhal

O grave acidente ocorreu na tarde de domingo (7)

Mulher morre após colisão entre carros e carreta na BR-316, em Castanhal. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Ana Cláudia da Costa Silva morreu em um grave acidente de trânsito na BR-316, em frente ao ‘O Celeiro’, a cerca de 22 km de Castanhal, na tarde de domingo (7). De acordo com as informações iniciais, a vítima estava em um carro de passeio que se envolveu em uma colisão com outro automóvel, que tentou realizar uma manobra de ultrapassagem mal-sucedida, e uma carreta. O Corpo de Bombeiros Militar disse que uma equipe realizou o atendimento na ocorrência. Uma segunda vítima ficou ferida.

"O Corpo de Bombeiros Militar informa que o acidente resultou em duas vítimas: uma pessoa ferida, que recebeu atendimento inicial e foi encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); e outra que não resistiu aos ferimentos", comunicou.

O acidente teria ocorrido no final da tarde, envolvendo uma S-10, um Corolla Cross e a carreta. Ainda não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente. No entanto, imagens que circulam nas redes sociais mostram os dois veículos de passeio às margens da via. Várias peças e partes da lataria que foram quebradas com o impacto estão espalhadas pela via, assim como sacas de farinha. Uma vítima está caída próxima a um dos carros.

Os relatos iniciais são de que equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos e ajudar no controle do tráfego na área. Ainda não há detalhes sobre a quantidade total de vítimas envolvidas na colisão. A vítima que morreu, Ana Claudia, era moradora da cidade de Nova Timboteua e estava retornando de uma viagem que fez para Belém.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a PC disse que o caso foi registrado na Delegacia de São Francisco do Pará. “O teste de alcoolemia da condutora do outro veículo teve resultado negativo. Ela foi encaminhada, junto de uma passageira, para atendimento médico, mas ambas sofreram apenas escoriações leves. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas apurações”, informou a instituição.

Palavras-chave

acidente de trânsito com morte

colisão entre carros e carreta

Polícia
