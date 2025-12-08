Colisão entre motos deixa um homem morto e outro ferido em Monte Alegre

Um motociclista identificado somente pelo nome de João morreu após uma colisão com outra moto no município de Monte Alegre, no Oeste do Pará, no domingo (7). Imagens de câmeras de segurança mostram quando os dois veículos se chocam em um cruzamento no bairro Serra Ocidental. O segundo condutor da outra motocicleta ficou ferido e foi socorrido.

Pelas imagens é possível ver que a colisão ocorreu por volta de 5h35. Tudo ocorreu muito rapidamente. O vídeo mostra que uma das motocicletas seguia pela rua em alta velocidade. A suspeita é que o outro motociclista tenha avançado a preferencial.

Com o impacto da batida, as vítimas e as motos foram arremessadas em direção à parede de um estabelecimento, que fica na esquina das vias. João não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Moradores da área ouviram a colisão e foram ao local. As testemunhas acionaram uma ambulância, que fez o socorro do outro motociclista, que ainda apresentava sinais vitais. Ele foi identificado posteriormente pelo nome de Vitor. A vítima foi encaminhada ao hospital do município em estado grave. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele após dar entrada na unidade de saúde.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.