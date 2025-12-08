Mulher é morta a tiros em frente a bar de Capanema

Uma mulher identificada como Maria Edna de Moraes, de 46 anos, foi assassinada a tiros em Capanema, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8), quando a vítima estava em um bar na avenida Senador Jarbas Passarinho, esquina com a rua Antônio Jerônimo, no bairro Inussun. Segundo as informações iniciais, dois suspeitos em uma moto atiraram contra a mulher.

Os relatos policiais são de que a vítima foi baleada por volta de 4h20. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar um homicídio no endereço e, ao chegar ao local, encontrou a vítima caída na rua, sem sinais vitais. Testemunhas relataram que Maria Edna estaria consumindo bebida alcoólica em frente a um estabelecimento comercial quando dois suspeitos e uma moto chegaram. A mulher foi até eles e teve início uma breve discussão. Um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e disparou contra Maria Edna.

Testemunhas relataram que a arma usada no crime seria de fabricação caseira. Os suspeitos, que não usavam capacete ou outros objetos para esconder a identidade, fugiram logo após o homicídio. A área foi isolada até a chegada dos peritos da Polícia Científica. O corpo foi periciado e removido. Buscas foram realizadas pela PM na área, mas ninguém foi preso. Ainda conforme as informações policiais, em consulta ao sistema da Polícia Civil, foi constatado que Maria Edna constava como vítima em um inquérito que apurava um crime de violência doméstica. No entanto, não há confirmação se pode haver conexão entre as situações. Somente a investigação policial irá esclarecer a motivação e autoria do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil. Em nota, a instituição disse que as circunstâncias da morte de Maria Edna são apuradas pela Delegacia de Capanema. "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso", comunicou a PC.