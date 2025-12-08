Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Briga por causa de cigarro termina com homem morto a tiros no Marajó

O principal suspeito do homicídio está foragido. A Polícia Civil apura o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis e militares andando por uma área de mata. (Foto: Divulgação | PMPA)

Mairon de Jesus Barboza Reis, de idade não revelada, foi assassinado a tiros dentro de casa no domingo (7/12) às margens do Alto Rio Atuá, zona rural de Muaná, no Marajó. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que a motivação do crime tinha sido uma discussão por cigarro. O principal suspeito do homicídio está foragido.

As autoridades souberam do caso no fim da madrugada desta segunda-feira (8/12) e se deslocaram até o local. Assim que os policiais civis e militares chegaram à cena do crime, identificaram a vítima e o suspeito, Donizete Barbosa Baena, conhecido pelo apelido de “Capim”. A esposa dele disse aos agentes que presenciou o delito e apontou o companheiro como o autor do disparo que matou Mairon.

A PC e a PM chegaram a fazer buscas pelo suspeito, mas não conseguiram encontrá-lo. Moradores relataram aos policiais que Donizete teria fugido por área de mata de difícil acesso imediatamente após cometer o crime.

Até agora, o suspeito segue foragido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

