Colisão entre rabetas termina com morte e outra pessoa gravemente ferida no Marajó

As embarcações se chocaram em um trecho muito utilizado pelos moradores, entre o município de São Sebastião da Boa Vista e o distrito de São Miguel do Pracuúba, em Muaná

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Igor Mota/ O Liberal)

Uma colisão entre duas rabetas resultou na morte de uma pessoa, que não teve a identidade revelada, e deixou outra gravemente ferida na tarde do último domingo (7/12), no Rio Flexal, no arquipélago do Marajó. As embarcações se chocaram em um trecho muito utilizado pelos moradores, entre o município de São Sebastião da Boa Vista e o distrito de São Miguel do Pracuúba, em Muaná.

Segundo o portal Notícia Marajó, moradores que estavam próximos ao local relataram que o impacto foi forte e surpreendeu quem navegava na região. Por enquanto, as causas da batida ainda não foram esclarecidas.

Uma das vítimas morreu pouco após o acidente. A outra pessoa, que também não teve o nome divulgado, foi resgatada com vida, mas com ferimentos graves, e levada ao hospital municipal de São Sebastião da Boa Vista, onde permanece sob cuidados médicos. O estado de saúde dela é desconhecido.

VEJA MAIS

image Corpo de homem que desapareceu após naufrágio de rabeta é encontrado em Igarapé-Miri
O acidente ocorreu na noite de domingo (9/11) nas proximidades da Ilha do Uruá. E, desde então, a vítima estava sendo procurada

image Casal morre após colisão entre rabetas em Breves, no Marajó
O acidente foi registrado na noite do último sábado (11), na comunidade Vila Nova

Equipes foram acionadas para auxiliar nos procedimentos legais e na remoção do corpo. A área é uma das rotas mais movimentadas entre as comunidades ribeirinhas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Polícia
.
