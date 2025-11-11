Corpo de homem que desapareceu após naufrágio de rabeta é encontrado em Igarapé-Miri

O corpo de José Maria Goes Silva, de 45 anos, foi encontrado nesta terça-feira (11/11) na zona rural de Igarapé-Miri, região nordeste do Pará. Ele estava desaparecido desde a noite de domingo (9/11), depois que a rabeta em que estava junto à companheira e ao primo da mulher, que conseguiram sobreviver, naufragou nas proximidades da Ilha do Uruá.

Keysse Silva, filha de José Maria, disse à Redação Integrada de O Liberal que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) fez buscas para encontrar o pai dela, com o apoio de uma equipe de mergulhadores.

O trabalho foi paralisado por volta das 18h de segunda (10/11) e retomado no começo da manhã desta terça (11/11). Ela contou que os moradores da localidade também se uniram na procura pela vítima. Depois do início do segundo dia de buscas, as autoridades localizaram o corpo do homem. O encontro do cadáver da vítima foi confirmado por Keysse.

No momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento de José. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Igarapé-Miri instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.