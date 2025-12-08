Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Quatro pessoas morrem em colisão entre motociclistas na PA-437, em Óbidos

O acidente ocorreu na madrugada de domingo (7)

O Liberal
fonte

Quatro pessoas morrem em colisão entre motociclistas na PA-437, em Óbidos. (Foto: Redes Sociais)

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal entre duas motocicletas na PA-437, em Óbidos, no oeste do Pará. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (7). Segundo informações da polícia, uma pessoa também teria ficado gravemente ferida e foi socorrida.

Segundo os relatos iniciais, a colisão entre as motos ocorreu nas proximidades do balneário Curuçambá. Três pessoas morreram ainda no local. Uma quarta pessoa chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Elielson da Silva Miranda, Iara Sampaio de Jesus, Ronei da Silva Nunes e Jean Marialva Pastana, que foi socorrido, mas evoluiu a óbito.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Óbidos como morte acidental. "Uma quinta vítima foi encaminhada para atendimento médico. Segundo informações iniciais, uma das motocicletas possuía três passageiros e desviou pela contramão no redutor de velocidade próximo ao Balneário Curuçambá, colidindo com a motocicleta que vinha em sentido contrário. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para apurar as circunstâncias do acidente", detalhou.

A quinta vítima do acidente, que foi levada à Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, apresentava fratura na bacia. A paciente permanece internada e não há informações sobre o estado de saúde dela após dar entrada na unidade.

Os relatos preliminares são de que no local onde ocorreu a colisão teriam sido encontrados baldes usados comumente para armazenar bebidas alcoólicas em eventos, além de uma garrafa de whisky. As vítimas que morreram seriam naturais de Castanhal, Oriximiná, Juruti e da zona rural de Óbidos.

A prefeitura municipal de Óbidos divulgou nota lamentando o ocorrido e afirmou que está prestando apoio às famílias das vítimas, além de acompanhar a recuperação do ferido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente com mortes

colisão entre motos
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de jovem é encontrado boiando em saco plástico em rio de Canaã dos Carajás

Corpo foi encontrado na tarde do último domingo (07), nas águas do rio Parauapebas

08.12.25 19h32

POLÍCIA

Homem é preso por tentativa de homicídio e agredir investigador da Polícia Civil com pá em Tucuruí

Segundo a Polícia Civil, ele resistiu à prisão, agrediu um investigador com uma pá e causou lesões na mão esquerda e nas costas do policial

08.12.25 18h28

POLÍCIA

PC apura violência doméstica de delegado contra delegada da Deam, em Belém

A Justiça determinou que o delegado fosse afastado do convívio familiar e proibido de se aproximar da vítima, que atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

08.12.25 17h47

POLÍCIA

Briga por causa de cigarro termina com homem morto a tiros no Marajó

O principal suspeito do homicídio está foragido. A Polícia Civil apura o caso

08.12.25 16h54

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Mulher morre após colisão entre carros e carreta na BR-316, em Castanhal

O grave acidente ocorreu na tarde de domingo (7)

08.12.25 10h09

BRASIL

Farmacêutica de 38 anos é morta pelo ex-marido na frente da filha

O crime aconteceu na manhã desse domingo (7), em Santo André, São Paulo, e foi registrado como feminicídio

08.12.25 9h09

HOMICÍDIO

Mulher é morta a tiros em frente a bar de Capanema

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Inussun

08.12.25 11h01

ACIDENTE

Estivador portuário morre após carreta tombar sobre ele em Porto de Vila do Conde

O acidente ocorreu na noite de domingo (7).

08.12.25 13h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda