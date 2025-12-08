Quatro pessoas morrem em colisão entre motociclistas na PA-437, em Óbidos

Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal entre duas motocicletas na PA-437, em Óbidos, no oeste do Pará. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (7). Segundo informações da polícia, uma pessoa também teria ficado gravemente ferida e foi socorrida.

Segundo os relatos iniciais, a colisão entre as motos ocorreu nas proximidades do balneário Curuçambá. Três pessoas morreram ainda no local. Uma quarta pessoa chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Elielson da Silva Miranda, Iara Sampaio de Jesus, Ronei da Silva Nunes e Jean Marialva Pastana, que foi socorrido, mas evoluiu a óbito.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Óbidos como morte acidental. "Uma quinta vítima foi encaminhada para atendimento médico. Segundo informações iniciais, uma das motocicletas possuía três passageiros e desviou pela contramão no redutor de velocidade próximo ao Balneário Curuçambá, colidindo com a motocicleta que vinha em sentido contrário. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para apurar as circunstâncias do acidente", detalhou.

A quinta vítima do acidente, que foi levada à Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, apresentava fratura na bacia. A paciente permanece internada e não há informações sobre o estado de saúde dela após dar entrada na unidade.

Os relatos preliminares são de que no local onde ocorreu a colisão teriam sido encontrados baldes usados comumente para armazenar bebidas alcoólicas em eventos, além de uma garrafa de whisky. As vítimas que morreram seriam naturais de Castanhal, Oriximiná, Juruti e da zona rural de Óbidos.

A prefeitura municipal de Óbidos divulgou nota lamentando o ocorrido e afirmou que está prestando apoio às famílias das vítimas, além de acompanhar a recuperação do ferido.