Casal morre após colisão entre rabetas em Breves, no Marajó

Um casal morreu após a rabeta em que estavam colidir com outra embarcação no rio Caruaca, em Breves, no Marajó. O acidente aconteceu na noite do último sábado (11) e os corpos foram localizados na segunda-feira (13). As vítimas foram identificadas como Manoel Nascimento da Conceição, de 40 anos, e Sandra Maia dos Santos, de 42 anos.

A colisão foi registrada nas proximidades da comunidade Vila Nova, zona rural do município. Segundo as informações iniciais, o acidente ocorreu após o casal sair de uma igreja, por volta de 23h. Devido ao impacto com a outra rabeta, que vinha no sentido contrário, a embarcação do casal partiu e afundou. As vítimas desapareceram na água. Não há mais informações sobre os ocupantes da outra embarcação envolvida.

Pessoas da comunidade iniciaram as buscas pelo casal e também acionaram o Corpo de Bombeiros logo após o acidente. Os moradores atuaram arduamente durante os dois dias para localizar as vítimas. No entanto, os corpos foram encontrados apenas depois que emergiram. Sandra foi a primeira a ser encontrada e, horas depois, foi Manoel.

As vítimas foram removidas e levadas para os procedimentos no necrotério. Depois foram entregues às famílias para o sepultamento. As causas do acidente devem ser investigadas pelas autoridades competentes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a delegacia de Breves apura o caso. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.