‘Borracheiro’ é morto a tiros enquanto dormia em hotel de Itaituba

Um homem identificado como Raimundo Nonato Costa Santos, conhecido pelo apelido de “Borracheiro”, foi assassinado a tiros em Itaituba, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), dentro de um hotel na comunidade do Sudário, região garimpeira do município. Segundo as informações iniciais, ao menos cinco disparos atingiram a vítima.

Os relatos iniciais são de que a vítima dormia quando o homicídio aconteceu. O suspeito teria entrado no quarto de hotel e surpreendido Raimundo Nonato, que não teve como reagir. A vítima morreu na hora. De acordo com informações do portal O Giro, os disparos atingiram principalmente a parte de trás da cabeça e das costas do homem, que dormia de bruços.

A Polícia Militar foi acionada ao local para realizar o isolamento da área até a chegada da Polícia Científica, que iniciaria os procedimentos de apuração sobre o crime. Ainda segundo o portal da região, no local do crime foram encontrados projéteis de pistola calibre .380. Não há mais informações sobre as circunstâncias do crime ou a motivação. Além disso, as autoridades policiais trabalham para identificar a autoria do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.