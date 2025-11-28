Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de estuprar a enteada por oito anos é preso em Belém

O investigado foi detido na quinta-feira (27) pela Polícia Civil

O Liberal

Um homem suspeito de estuprar a enteada foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Belém. A prisão ocorreu durante diligências da Operação Amanhecer Seguro, na tarde de quinta-feira (27). Segundo as informações da PC, a vítima, que atualmente está com 14 anos, estaria sendo abusada sexualmente desde os seis anos.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) - Santa Casa. Por volta das 14h, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito. As diligências investigativas iniciaram após a comunicação formal realizada pela escola da vítima. Os agentes reuniram um farto conjunto de elementos probatórios capazes de demonstrar a reiterada violência sexual sofrida pela adolescente.

De acordo com a PC, ao longo da apuração foram colhidos relatos da vítima, de profissionais da instituição de ensino e de familiares, além de documentos técnicos psicológicos. Todos apontaram para o mesmo padrão de abuso. Foi apurado que o investigado submetia a adolescente a atos libidinosos, toques lascivos e prática forçada de sexo oral, valendo-se da convivência doméstica para constrangê-la e impor silêncio mediante manipulação emocional e oferta de pequenos presentes.

A investigação apontou ainda que a conduta criminosa era contínua e progressiva. Estaria ocorrendo mesmo com o conhecimento da mãe da vítima, que teria sido informada sobre o crime pela adolescente e ainda assim continuou a conviver com o agressor. O suspeito está à disposição do poder judiciário.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

abuso sexual infantil
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

APREENSÃO

Cerca de 35 tabletes de maconha são localizados por cão farejador em ônibus na BR-155, em Marabá

A ação ocorreu na tarde deste sábado (29), após fiscalização da PRF e PM

29.11.25 19h53

MORTE

Ciclista morre ao ser atingido por carreta na PA-136, que liga Castanhal a Terra Alta

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (29)

29.11.25 19h10

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Tio de Michelle Bolsonaro é preso por suspeita de integrar grupo especializado em furtos de carro

Homem está solto após pagamento de fiança, ele nega as acusações

30.11.25 8h50

MORTE

Mulher tem a cabeça esmagada por caminhão em acidente na BR-316, em Marituba

A vítima e o companheiro estavam em uma bicicleta, na manhã deste sábado (29), quando tudo ocorreu

29.11.25 16h07

CRIME

Dupla que assaltou lavanderia no Umarizal é capturada horas depois na Terra Firme

Foram recuperados dois veículos e um aparelho celular

30.11.25 10h16

PEDIDO DE JUSTIÇA

Morte de Cleide Moraes completa 4 anos e 'sociedade cobra resposta', diz filha da vítima

Atualmente, o acusado do crime, Victor Hugo dos Reis ​Morais, responde em liberdade

24.07.24 17h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda