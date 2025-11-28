Suspeito de estuprar a enteada por oito anos é preso em Belém

Um homem suspeito de estuprar a enteada foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Belém. A prisão ocorreu durante diligências da Operação Amanhecer Seguro, na tarde de quinta-feira (27). Segundo as informações da PC, a vítima, que atualmente está com 14 anos, estaria sendo abusada sexualmente desde os seis anos.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) - Santa Casa. Por volta das 14h, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito. As diligências investigativas iniciaram após a comunicação formal realizada pela escola da vítima. Os agentes reuniram um farto conjunto de elementos probatórios capazes de demonstrar a reiterada violência sexual sofrida pela adolescente.

De acordo com a PC, ao longo da apuração foram colhidos relatos da vítima, de profissionais da instituição de ensino e de familiares, além de documentos técnicos psicológicos. Todos apontaram para o mesmo padrão de abuso. Foi apurado que o investigado submetia a adolescente a atos libidinosos, toques lascivos e prática forçada de sexo oral, valendo-se da convivência doméstica para constrangê-la e impor silêncio mediante manipulação emocional e oferta de pequenos presentes.

A investigação apontou ainda que a conduta criminosa era contínua e progressiva. Estaria ocorrendo mesmo com o conhecimento da mãe da vítima, que teria sido informada sobre o crime pela adolescente e ainda assim continuou a conviver com o agressor. O suspeito está à disposição do poder judiciário.