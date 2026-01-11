Dois jovens são mortos a tiros em Parauapebas

David Correa dos Santos e Everton Caldas Costa foram mortos a tiros na madrugada de sábado (11/1) no bairro Tropical, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Dois homens, ainda não identificados, chegaram na avenida Castanheira, por volta de 00h40, e um deles desceu do automóvel e atirou contra as vítimas.

Segundo o Portal Pebão, Everton morreu ainda no local, enquanto David chegou a receber atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ele também não resistiu aos ferimentos.

O local onde o crime ocorreu foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil, que assumiu a ocorrência. Até agora, nenhum dos suspeitos foi localizado pelas autoridades.

Ainda conforme o Pebão, familiares e amigos de David acreditam que ele possa ter sido atingido de forma equivocada. Segundo esses relatos, há a possibilidade de ele estar no local errado no momento do ocorrido ou de ter havido um engano por parte dos autores. Pessoas próximas se manifestaram nas redes sociais destacando que David era um jovem honesto, muito querido e de caráter íntegro.

David atuava como soldador e prestava serviço para uma empresa local. Já Everton trabalhava como mecânico. Por enquanto, o caso segue um mistério. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido. Em nota, a instituição disse que o crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. "Diligências prosseguem para localizar os autores do crime e para completa apuração do fato", informou.