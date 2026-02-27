Caminhoneiro envolvido em morte de indígenas paga fiança e é liberado

O caminhoneiro envolvido no acidente de trânsito que vitimou quatro indígenas da mesma família foi liberado nesta sexta-feira (27), após pagamento de fiança. O acidente ocorreu na última segunda-feira (23), na rodovia PA-150. O motorista do caminhão, que colidiu frontalmente com o veículo e fugiu sem prestar socorro, foi preso na cidade vizinha e indiciado por homicídio culposo, com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Justiça havia definido inicialmente fiança de 10 salários mínimos, o que totalizava R$ 16.210,00, mas os advogados do motorista, Wesley Menez e Cândido Júnior, recorreram do valor argumentando hipossuficiência, ou seja, que ele não tinha recursos financeiros para arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer a própria subsistência. O valor da fiança foi revisado para R$ 10.806,00.

O acidente ocorreu a aproximadamente 7 km da sede do município de Jacundá, no sentido de Goianésia do Pará. Na tragédia, morreram indígenas da aldeia Krijamreti, localizada no Território Indígena Mãe Maria, no município de Bom Jesus do Tocantins.

De acordo com informações do portal Correio de Carajás, os advogados do caminhoneiro declararam que foi o automóvel de passeio da família vitimada que invadiu a contramão.

Os técnicos peritos da Polícia Científica do Pará (PCI-PA) estiveram no local no dia do acidente. O laudo pericial deverá indicar como a colisão ocorreu. A carreta incendiada por indígenas na mesma noite do acidente também será considerada nas investigações.