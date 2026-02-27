Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Casal é preso por tráfico de drogas após campeonato de futsal no Marajó

Com os suspeitos, a Polícia Militar apreendeu 42 porções de oxi, um aparelho celular e a quantia de R$ 100

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material apreendido pela Polícia Militar (à esquerda) e o casal sendo conduzido pelos agentes (à direita). (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Um casal foi preso na noite de quinta-feira (26/2) pela Polícia Militar, em Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Os dois estavam em um grupo que havia participado de um campeonato de futsal.

Conforme o portal Notícia Marajó, a PM informou que recebeu uma denúncia, por meio de mensagem de áudio e texto encaminhada ao telefone funcional, informando que, após o término de uma partida realizada na quadra de esportes de uma igreja, diversas pessoas teriam se reunido em uma praça da cidade para consumir bebidas alcoólicas e comemorar.

Ainda conforme o Notícia, a denúncia também dava conta de que entre os presentes estaria um homem que estaria comercializando entorpecentes no local. Diante das informações, os policiais foram até o entorno da praça para realizar rondas e averiguar a situação.

Durante as diligências, a equipe avistou um casal que se afastava do grupo com características semelhantes às repassadas na denúncia. Foi feita a abordagem e, durante a busca pessoal, os policiais encontraram, na bolsa da mulher, diversas porções de oxi.

Questionada sobre o material, a suspeita, segundo a PM, teria informado que estaria guardando a droga para o companheiro, que, conforme informações policiais, já possui passagens pelo crime de tráfico de drogas.

Com os suspeitos, a Polícia Militar apreendeu 42 porções da substância, um aparelho celular e a quantia de R$ 100. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Ponta de Pedras, onde ficaram à disposição da Justiça.

Polícia
.
