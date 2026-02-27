Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é preso suspeito de participar de assalto a motorista de aplicativo em Ananindeua

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada do dia 16 de outubro de 2025

A imagem em destaque mostra o suspeito detido sendo conduzido por um policial civil. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Um homem foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (26/2) suspeito de participar de um assalto a um motorista de aplicativo em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com as apurações da PC, o crime ocorreu na madrugada do dia 16 de outubro de 2025. E a corrida foi solicitada com origem no bairro do Telégrafo, em Belém, e com destino às proximidades de um shopping no bairro Castanheira, na BR-316. 

Conforme as autoridades, ao chegar ao local de destino, a vítima foi surpreendida pelo passageiro, que encostou uma faca em seu pescoço, anunciando o assalto. No mesmo momento, um segundo suspeito aproximou-se do veículo, apontando uma arma de fogo em direção à vítima. Sob a grave ameaça, a vítima foi obrigada a descer do veículo. Os suspeitos empreenderam fuga no veículo da vítima e o aparelho celular do motorista também foi levado.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil identificou um dos suspeitos a partir do perfil utilizado na plataforma para solicitar a corrida. Diante da informação, foi requerida a prisão preventiva do suspeito, que foi acatada pelo Poder Judiciário. Após o cumprimento do mandado, o homem foi conduzido para a adoção das medidas legais cabíveis e encontra-se à disposição da Justiça.

Palavras-chave

polícia

homem é preso

participar de assalto

motorista de aplicativo

ananindeua

Polícia
.
