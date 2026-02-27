Homem é preso suspeito de estuprar jovem e engravidá-la em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27/2), em Belém, durante a operação “Olhar do Amanhã”, suspeito de estuprar uma jovem. De acordo com a PC, o crime teria resultado na gravidez da vítima.

No decorrer da investigação, foram registradas ameaças contra a vítima e sua família, supostamente praticadas por membros de uma organização criminosa vinculada ao suspeito, com o objetivo de intimidar e silenciar a denúncia, ainda conforme as autoridades.

A prisão foi feita pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) do CPC Mangueirão e ocorreu na residência do investigado, que foi conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece pena de 10 a 18 anos de reclusão e multa para a prática do crime de estupro de vulnerável. A punição é aplicada independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao delito.