Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Empresário morto em Castanhal: mulher suspeita de ‘encomendar’ assassinato é presa na Paraíba

De acordo com a Polícia Civil, a investigada forneceu uma arma de fogo e uma motocicleta a um comparsa

O Liberal
fonte

A imagem mostra o empresário Estevão Neves Pinto, que foi morto a tiros em Castanhal. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher suspeita de envolvimento no homicídio do empresário Estevão Neves Pinto, de 41 anos, morto em Castanhal, foi presa pela Polícia Civil na Paraíba, no nordeste brasileiro. A ação policial foi realizada na manhã desta terça-feira (16), em cumprimento a um mandado de prisão. Segundo as informações da PC, a suspeita foi apontada como a responsável por ‘encomendar’ o assassinato.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Crimes contra a Pessoa (DCCPES) de João Pessoa, em ação integrada com a PC do Pará. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Castanhal contra a mulher de 29 anos. Conforme as informações da PC, a suspeita é investigada como mandante do homicídio.

VEJA MAIS

image Empresário morto em Castanhal: ‘ambição’ pode ter sido a motivação para o assassinato, diz PC
O mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato

image Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia
Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo

“A integração entre as Polícias Civis da Paraíba e do Pará possibilitou a localização da investigada, que havia fugido do Estado de origem e se encontrava no bairro de Miramar, em João Pessoa. Ela foi presa e conduzida à Central de Polícia, onde permanecerá à disposição da Justiça”, comunicou a PC da Paraíba.

Segundo apurado pela polícia, a suspeita teria fornecido uma arma de fogo e uma motocicleta a um comparsa, contratado para executar o crime. O executor foi preso e teria confessado a participação no assassinato, apontando a mulher como responsável pela encomenda do homicídio. 

“A Polícia Civil da Paraíba reafirma seu compromisso com a cooperação interestadual e o enfrentamento aos crimes contra a vida, assegurando uma resposta rápida e eficiente para garantir justiça às vítimas e segurança à sociedade”, encerrou.

Investigação

Duas pessoas já estão presas, suspeitas de terem participado do homicídio. Um deles é apontado como sendo o atirador no homicídio. O segundo preso é suspeito de ser o mandante do assassainto de Estevão Neves.

Em nota, os advogados criminalistas Anderson Alves e Lucas Sá, que fazem a defesa do suspeito de ser o mandante, se posicionaram sobre a investigação do caso. 

“A defesa do investigado Rafael Mota Ribeiro esclarece que já solicitou à Polícia Civil o acesso completo ao inquérito policial, a fim de tomar conhecimento da íntegra das investigações. A partir desse acesso, será possível prestar esclarecimentos mais detalhados sobre o caso”, comunicaram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

empresário morto em castanhal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: mulher suspeita de ‘encomendar’ assassinato é presa na Paraíba

De acordo com a Polícia Civil, a investigada forneceu uma arma de fogo e uma motocicleta a um comparsa

16.09.25 15h08

FACADA

Homem fica com faca cravada na cabeça em suposta cobrança de dívida em Monte Alegre

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (15), no bairro Turu

16.09.25 14h35

POLÍCIA

PRF apreende 240 m³ de madeira ilegal durante fiscalização na BR-153, em São Geraldo do Araguaia

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as três cargas não possuíam a documentação que comprovasse a legalidade

16.09.25 13h18

POLÍCIA

Trio é condenado a 29 anos de prisão pela morte de presidente de torcida organizada do Remo

O crime ocorreu em 31 de julho de 2012, na avenida Duque de Caxias, com a travessa Lomas Valentina, em Belém

16.09.25 12h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Empresário é socorrido após ser baleado em Marudá

Até agora, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso

16.09.25 8h53

POLÍCIA

PRF prende dois homens após roubo de caminhão e sequestro na BR-316, em Capanema

Os policiais encontraram um homem amarrado e com ferimento na cabeça, que indicou para onde suspeitos fugiram em um veículo de cor preta em direção a Santa Luzia do Pará

16.09.25 11h06

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

POLÍCIA

Trio é condenado a 29 anos de prisão pela morte de presidente de torcida organizada do Remo

O crime ocorreu em 31 de julho de 2012, na avenida Duque de Caxias, com a travessa Lomas Valentina, em Belém

16.09.25 12h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda