Empresário morto em Castanhal: mulher suspeita de ‘encomendar’ assassinato é presa na Paraíba

Uma mulher suspeita de envolvimento no homicídio do empresário Estevão Neves Pinto, de 41 anos, morto em Castanhal, foi presa pela Polícia Civil na Paraíba, no nordeste brasileiro. A ação policial foi realizada na manhã desta terça-feira (16), em cumprimento a um mandado de prisão. Segundo as informações da PC, a suspeita foi apontada como a responsável por ‘encomendar’ o assassinato.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Crimes contra a Pessoa (DCCPES) de João Pessoa, em ação integrada com a PC do Pará. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Castanhal contra a mulher de 29 anos. Conforme as informações da PC, a suspeita é investigada como mandante do homicídio.

“A integração entre as Polícias Civis da Paraíba e do Pará possibilitou a localização da investigada, que havia fugido do Estado de origem e se encontrava no bairro de Miramar, em João Pessoa. Ela foi presa e conduzida à Central de Polícia, onde permanecerá à disposição da Justiça”, comunicou a PC da Paraíba.

Segundo apurado pela polícia, a suspeita teria fornecido uma arma de fogo e uma motocicleta a um comparsa, contratado para executar o crime. O executor foi preso e teria confessado a participação no assassinato, apontando a mulher como responsável pela encomenda do homicídio.

“A Polícia Civil da Paraíba reafirma seu compromisso com a cooperação interestadual e o enfrentamento aos crimes contra a vida, assegurando uma resposta rápida e eficiente para garantir justiça às vítimas e segurança à sociedade”, encerrou.

Investigação

Duas pessoas já estão presas, suspeitas de terem participado do homicídio. Um deles é apontado como sendo o atirador no homicídio. O segundo preso é suspeito de ser o mandante do assassainto de Estevão Neves.

Em nota, os advogados criminalistas Anderson Alves e Lucas Sá, que fazem a defesa do suspeito de ser o mandante, se posicionaram sobre a investigação do caso.

“A defesa do investigado Rafael Mota Ribeiro esclarece que já solicitou à Polícia Civil o acesso completo ao inquérito policial, a fim de tomar conhecimento da íntegra das investigações. A partir desse acesso, será possível prestar esclarecimentos mais detalhados sobre o caso”, comunicaram.