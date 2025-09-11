Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia
Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo
As investigações da Polícia Civil do Pará apontam que um dos suspeitos de participar do assassinato do empresário Estevão Neves Pinto, de 41 anos, é o próprio sócio dele, identificado como Rafael Mota Ribeiro. Segundo a polícia, ele teria participado ativamente do planejamento, da logística e da execução do crime.
O homicídio ocorreu na manhã do último dia 5 de setembro, quando a vítima deixava as duas filhas no colégio, no centro de Castanhal, nordeste do Pará. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.
Além de Rafael, os policiais também prenderam, nesta quinta-feira (11), Matheus Lopes de Abreu, apontado como o autor dos disparos. Ele foi capturado em Santa Maria do Pará, durante uma operação de interceptação, no momento em que tentava fugir para o estado de São Paulo.
As investigações continuam para localizar e prender outros dois envolvidos na ação criminosa. O trabalho foi conduzido de forma integrada pela Delegacia de Homicídios de Castanhal, pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Castanhal), pela Superintendência Regional da Zona do Salgado e por delegacias subordinadas.
