Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia

As investigações da Polícia Civil do Pará apontam que um dos suspeitos de participar do assassinato do empresário Estevão Neves Pinto, de 41 anos, é o próprio sócio dele, identificado como Rafael Mota Ribeiro. Segundo a polícia, ele teria participado ativamente do planejamento, da logística e da execução do crime.

O homicídio ocorreu na manhã do último dia 5 de setembro, quando a vítima deixava as duas filhas no colégio, no centro de Castanhal, nordeste do Pará. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Além de Rafael, os policiais também prenderam, nesta quinta-feira (11), Matheus Lopes de Abreu, apontado como o autor dos disparos. Ele foi capturado em Santa Maria do Pará, durante uma operação de interceptação, no momento em que tentava fugir para o estado de São Paulo.

As investigações continuam para localizar e prender outros dois envolvidos na ação criminosa. O trabalho foi conduzido de forma integrada pela Delegacia de Homicídios de Castanhal, pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Castanhal), pela Superintendência Regional da Zona do Salgado e por delegacias subordinadas.