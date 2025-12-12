Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

‘Bochecha’ é morto a tiros após ter a casa invadida por homens encapuzados em Bragança

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (12)

O Liberal
fonte

‘Bochecha’ é morto a tiros após ter a casa invadida por homens encapuzados em Bragança. (Foto: Arquivo / Imagem ilustrativa)

Um homem identificado como Ronald Sousa da Rosa, mais conhecido como “Bochecha”, foi morto a tiros em Bragança, no nordeste do Pará, na madrugada desta sexta-feira (12). Segundo as informações iniciais, a vítima dormia dentro da própria casa, no bairro Marrocos, quando homens armados e encapuzados invadiram o local. Ronald morreu na hora.

"A Polícia Civil informa que as circunstâncias da morte de Ronald Sousa da Rosa são apuradas pela Delegacia de Bragança. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou.

De acordo com as informações preliminares, os suspeitos arrombaram a casa da vítima, que dormia no quarto. Após entrarem no imóvel, foram até o cômodo onde Ronald estava. A vítima ainda teria tentado fugir, mas foi alvejada várias vezes na região da cabeça e caiu no chão ao lado da cama. Depois de verificar que ‘Bochecha’ estava sem sinais vitais, os suspeitos fugiram. Não há mais detalhes sobre as características dos executores ou se receberam apoio de outras pessoas para fugirem da residência. No entanto, testemunhas somente relataram que os assassinos usavam máscaras pretas para não serem identificados.

Moradores da área acionaram a Polícia Militar e informaram sobre o homicídio. Equipes da Divisão de Homicídio da Polícia Civil também estiveram no imóvel para dar início aos procedimentos investigativos. A área foi isolada para os procedimentos de análise e também perícia no corpo. Durante a verificação policial, os agentes constataram que Ronald já tinha passagens pela Polícia, mas os crimes em que ele era investigado não foram especificados. Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

 

