Polícia

Polícia

Empresário é encontrado morto com tiro na nuca dentro do próprio carro em Tucumã

O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (12)

O Liberal
fonte

Empresário é encontrado morto com tiro na nuca dentro do próprio carro em Tucumã. (Foto: Redes Sociais)

Um empresário identificado como Alexandre Araújo Andrade, de 30 anos, foi assassinado a tiros no município de Tucumã, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (12), na avenida Brasil, quando a vítima foi encontrada dentro do próprio veículo. No corpo havia uma lesão de tiro na região da nuca. Em nota, a olícia Civil informou que a Delegacia de Tucumã instaurou um inquérito policial para investigar o caso.

"Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio de Alexandre Araújo Andrade. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

Segundo as informações policiais, uma equipe foi acionada por volta das 2h28 para verificar denúncias sobre o caso de um homem que estava dentro de uma caminhonete pedindo socorro na avenida Brasil, próximo a uma distribuidora. Ao chegar no local indicado, os agentes encontraram uma S10 branca parada. O veículo havia colidido com um poste no canteiro central da via.

Os agentes informaram que, ao lado do veículo, havia duas mulheres. Uma delas estava debruçada sobre Alexandre, tentando realizar manobras de ressuscitação. No entanto, a vítima já estava sem sinais vitais. Os policiais verificaram que o empresário apresentava um ferimento por arma de fogo na região da nuca. Além disso, relataram que as duas mulheres estavam em desespero tentando ajudar o homem.

A equipe policial acionou o SAMU e a Polícia Civil. Minutos depois, a equipe de paramédicos chegou e confirmou o óbito. A equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia no veículo e na vítima. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. Conforme os agentes, pessoas que estavam na área informaram que Alexandre, momentos antes de colidir o carro com o poste, estaria sendo perseguido por outro veículo. Os ocupantes do automóvel desconhecido estariam atirando contra o carro do empresário. Não há detalhes sobre quem seriam os suspeitos ou qual a motivação para o homicídio.

As informações policiais indicam que uma das mulheres que estavam no local do homicídio já teria sido ouvida pela Polícia. No entanto, a outra jovem que também estava no local ainda não teria sido localizada para prestar esclarecimentos sobre o caso. Uma das duas mulheres seria ex-namorada de Alexandre, não sendo especificada qual delas.

Alexandre Araújo Andrade era um empresário proprietário de um restaurante famoso no município de Ourilândia do Norte. Não há informações sobre o que ele fazia em Ourilândia.

