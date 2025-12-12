Capa Jornal Amazônia
Oficial da Marinha é condenado a 80 anos de prisão após matar pais do ex-namorado

Os namorados estavam separados quando o militar matou a facadas os ex-sogros.

Estadão Conteúdo

A Justiça do Rio condenou, na quinta-feira, 11, o oficial da Marinha Cristiano da Silva Lacerda, acusado de assassinar a facadas o casal de idosos Geraldo Pereira Coelho, de 73 anos, e Osélia da Silva Coelho, de 72, pais de seu ex-namorado e professor de inglês, Felipe da Silva Coelho, dentro do apartamento do ex-casal no Jardim Botânico, na zona sul do Rio.

O Conselho de Sentença do III Tribunal do Júri da Comarca da Capital condenou Lacerda a 80 anos de prisão, em regime fechado. A defesa foi procurada, mas ainda não se manifestou. Ele também foi condenado a pagar R$ 200 mil, a título de danos morais, para cada filho do casal de idosos, além da perda do cargo.

"Maior deve ser a reprovabilidade em razão do fato de o acusado ser militar, capitão de fragata, sendo este um alto cargo dentro da Marinha do Brasil. Por ser servidor público das Forças Armadas, o acusado deveria utilizar seus ensinamentos militares em prol da sociedade, e não contra iguais, tirando a vida de dois idosos a facadas", diz a juíza na decisão.

Coelho morava com Lacerda no apartamento onde ocorreu o crime. Os dois estavam separados. Os pais de Coelho visitavam o filho em junho de 2022, quando foram mortos pelo oficial da Marinha.

Segundo o Ministério Público do Rio, Lacerda "matou as vítimas por meio cruel, desferindo-lhes elevado número de facadas. As vítimas foram surpreendidas quando estavam deitadas no sofá-cama, não tendo qualquer chance de defesa. O crime se deu por vingança, pois o acusado, inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o filho das vítimas, quis lhe causar intenso sofrimento assassinando seus pais, ambos idosos."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Oficial/Marinha/condenação/prisão/morte/sogros
