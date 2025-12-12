Homens armados invadem casa de empresário e o obrigam a fazer Pix de R$ 13 mil no Marajó

A casa de um empresário em Portel, na Região do Marajó, foi invadida por homens armados na madrugada desta sexta-feira (12). Durante a ação, a vítima foi amarrada e obrigada a realizar transferências via Pix.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que dois homens arrombaram a janela dos fundos da residência. Um dos criminosos estava armado com uma arma de fogo, enquanto o outro portava uma faca. As informações são do portal Notícia Marajó.

Após invadirem o imóvel, os assaltantes renderam o empresário e passaram a exigir objetos de valor. Eles revistaram toda a casa em busca de dinheiro em espécie.

Valores transferidos e objetos levados

Sem encontrar quantias guardadas, os criminosos pegaram o celular da vítima e realizaram uma transferência, via Pix, no valor de aproximadamente R$ 13.600.

Além da quantia enviada por Pix, os assaltantes roubaram uma pulseira de ouro, quatro relógios e três celulares da residência do empresário. Em nota, a Polícia Civil informa que um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Portel, que investiga o caso.