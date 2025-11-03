Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

​Jornalistas estrangeiros são assaltados no Ver-o-Peso, em Belém; suspeito é preso

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, os dois estavam nas proximidades da Feira do Açaí quando foram abordados por dois homens armados com uma faca e um terçado

O Liberal

Dois jornalistas estrangeiros, uma argentina e um chileno, foram assaltados na manhã de domingo (2), na área do Ver-o-Peso, em Belém. Os profissionais estão na capital paraense para realizar cobertura jornalística relacionada à COP30. Um suspeito foi preso em flagrante. A polícia faz buscas pelo segundo criminoso.

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, os dois estavam nas proximidades da Feira do Açaí quando foram abordados por dois homens armados com uma faca e um terçado. Sob ameaças, os assaltantes exigiram e levaram pertences pessoais, entre eles um relógio, um colar e uma carteira com documentos. Ninguém ficou ferido.

O assalto foi visto por policiais rodoviários federais que estavam à paisana na área. Ao perceberem a ação criminosa, os agentes i​ntervieram e iniciaram uma perseguição.

No momento da fuga, um dos suspeitos pulou no rio para tentar escapar, mas foi alcançado e preso. O outro criminoso conseguiu fugir e segue sendo procurado. Os objetos roubados foram recuperados e devolvidos às vítimas.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de São Brás. Os jornalistas foram encaminhados para atendimento na Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), onde prestaram depoimento. O suspeito detido foi autuado em flagrante. Testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na identificação do segundo envolvido.

“Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) à paisana detiveram um dos suspeitos e recuperaram todos os objetos subtraíd​os”, informou a Polícia Civil.

Policiamento

Em resposta ao episódio, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) destacou que mais de 19 mil agentes das forças estaduais, federais e municipais atuam de forma integrada na Região Metropolitana de Belém, com ações de policiamento preventivo e monitoramento por câmeras.

A Polícia Militar afirmou que o policiamento ostensivo está reforçado, com rondas a pé, em viaturas e motocicletas, além de operações específicas em pontos turísticos. A corporação orienta que denúncias sejam feitas pelos números 190 ou 181.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

​Jornalistas estrangeiros são assaltados no Ver-o-Peso, em Belém; suspeito é preso
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Belém

​Jornalistas estrangeiros são assaltados no Ver-o-Peso, em Belém; suspeito é preso

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, os dois estavam nas proximidades da Feira do Açaí quando foram abordados por dois homens armados com uma faca e um terçado

03.11.25 23h49

POLÍCIA

Perseguição termina com mulher ferida após coronhada na cabeça e viatura da PM alvejada, em Belém

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os suspeitos envolvidos na ação criminosa, que conseguiram fugir

03.11.25 23h05

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de homicídio em Jacundá

Após o crime, ele deixou a cidade com destino ao município de Moju e foi preso ao retornar para a cidade onde o assassinato ocorreu, segundo a polícia

03.11.25 22h03

POLÍCIA

Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-316, em Benevides

A dinâmica da colisão ainda está sendo apurada pela Polícia Civil, que investiga o caso

03.11.25 18h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Belém

​Jornalistas estrangeiros são assaltados no Ver-o-Peso, em Belém; suspeito é preso

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, os dois estavam nas proximidades da Feira do Açaí quando foram abordados por dois homens armados com uma faca e um terçado

03.11.25 23h49

POLÍCIA

Polícia identifica grupo que matou e queimou adolescente de 17 anos, em Tucuruí

Segundo a polícia, das sete pessoas, quatro são maiores de idade e três, adolescentes. Somente um homem de 18 anos segue foragido

14.04.20 18h53

POLÍCIA

Perseguição termina com mulher ferida após coronhada na cabeça e viatura da PM alvejada, em Belém

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os suspeitos envolvidos na ação criminosa, que conseguiram fugir

03.11.25 23h05

POLÍCIA

Operação desarticula facção envolvida em extorsões e atentados contra agentes de segurança no Pará

A ação ocorreu em Belém, Tomé-Açu, Paragominas, Tailândia, Santa Izabel do Pará, Salinópolis, Castanhal e Abaetetuba, além de Brusque e Florianópolis, ambos em Santa Catarina

31.10.25 13h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda