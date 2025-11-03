​Jornalistas estrangeiros são assaltados no Ver-o-Peso, em Belém; suspeito é preso

Dois jornalistas estrangeiros, uma argentina e um chileno, foram assaltados na manhã de domingo (2), na área do Ver-o-Peso, em Belém. Os profissionais estão na capital paraense para realizar cobertura jornalística relacionada à COP30. Um suspeito foi preso em flagrante. A polícia faz buscas pelo segundo criminoso.

De acordo com informações da Polícia Civil do Pará, os dois estavam nas proximidades da Feira do Açaí quando foram abordados por dois homens armados com uma faca e um terçado. Sob ameaças, os assaltantes exigiram e levaram pertences pessoais, entre eles um relógio, um colar e uma carteira com documentos. Ninguém ficou ferido.

O assalto foi visto por policiais rodoviários federais que estavam à paisana na área. Ao perceberem a ação criminosa, os agentes i​ntervieram e iniciaram uma perseguição.

No momento da fuga, um dos suspeitos pulou no rio para tentar escapar, mas foi alcançado e preso. O outro criminoso conseguiu fugir e segue sendo procurado. Os objetos roubados foram recuperados e devolvidos às vítimas.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de São Brás. Os jornalistas foram encaminhados para atendimento na Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), onde prestaram depoimento. O suspeito detido foi autuado em flagrante. Testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar na identificação do segundo envolvido.

“Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) à paisana detiveram um dos suspeitos e recuperaram todos os objetos subtraíd​os”, informou a Polícia Civil.

Policiamento

Em resposta ao episódio, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) destacou que mais de 19 mil agentes das forças estaduais, federais e municipais atuam de forma integrada na Região Metropolitana de Belém, com ações de policiamento preventivo e monitoramento por câmeras.

A Polícia Militar afirmou que o policiamento ostensivo está reforçado, com rondas a pé, em viaturas e motocicletas, além de operações específicas em pontos turísticos. A corporação orienta que denúncias sejam feitas pelos números 190 ou 181.