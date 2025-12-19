câmera registra roubo no portal da amazônia, no bairro do jurunas; vítima perde R$ 8 mil

Um assalto foi registrado no portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém. Um circuito de segurança registrou a ação criminosa. As primeiras informações indicam que os ladrões roubaram um cordão de ouro e R$ 8 mil da vítima.

As imagens mostram que o roubo ocorreu por volta das 18 horas de quinta-feira (18). No bar, alguns homens conversam. Outros, jogam bilhar. Naquele horário, dois desconhecidos chegam ao local em uma motocicleta. Um deles desce, portando uma arma de fogo, e pratica o roubo. Em dado momento, no momento em que esse homem guardava o produto do roubo, ouve-se um disparo de arma de fogo, que parece ter sido acidental.

Ou seja, ele apertou o gatilho sem querer. Mas ninguém ficou ferido. Em seguida, esse homem sobe na garupa da moto e ambos fogem. Os dois usavam capacete. Em nota, a Polícia Civil informa que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.