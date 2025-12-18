Em Belém, assaltante pede biscoito para se render e liberar refém

Um assaltante fez duas pessoas reféns na noite de quinta-feira (18/12), no bairro da Pedreira, em Belém, e chamou atenção ao incluir um pedido inusitado durante as negociações: um biscoito. O episódio começou após um assalto a uma lavanderia no bairro do Souza e terminou com prisão de dois suspeitos e fuga de um terceiro.

O caso ocorreu na região do canal da Pirajá, entre a travessa Alferes Costa e a avenida Doutor Freitas. Por volta das 23h40, o criminoso se entregou após receber um pacote de biscoito enviado por sua esposa, uma das condições para liberar os reféns.

O assaltante saiu com um dos reféns, mostrou a arma e se deitou no chão com ele antes de se render. A Polícia Militar se aproximou com cautela e efetuou a prisão do suspeito.

Segundo a Polícia Militar, os três homens fugiam após o roubo quando renderam uma mulher que entrava em um carro na região do canal da Pirajá. Eles tentaram escapar com o veículo, mas colidiram com uma viatura policial. Dois foram presos no local, enquanto o terceiro conseguiu fugir, correndo por telhados e muros da vizinhança.

Mesmo ferido durante a troca de tiros, o suspeito que manteve os reféns entrou em uma casa às margens do canal, onde fez duas pessoas reféns, incluindo uma idosa de 86 anos, que acabou sendo liberada. O criminoso ferido foi levado para o pronto-socorro sob escolta policial.