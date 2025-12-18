Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Em Belém, assaltante pede biscoito para se render e liberar refém

Caso começou após assalto no bairro do Souza, terminou com dois presos, um foragido e rendição no canal da Pirajá, na Pedreira

Hannah Franco
fonte

Em Belém, assaltante pede pizza para se render durante negociação com a polícia (Vito Gemaque/Especial para O Liberal)

Um assaltante fez duas pessoas reféns na noite de quinta-feira (18/12), no bairro da Pedreira, em Belém, e chamou atenção ao incluir um pedido inusitado durante as negociações: um biscoito. O episódio começou após um assalto a uma lavanderia no bairro do Souza e terminou com prisão de dois suspeitos e fuga de um terceiro.

O caso ocorreu na região do canal da Pirajá, entre a travessa Alferes Costa e a avenida Doutor Freitas. Por volta das 23h40, o criminoso se entregou após receber um pacote de biscoito enviado por sua esposa, uma das condições para liberar os reféns.

VEJA MAIS

image Trio armado invade chácara, faz família refém e foge com dinheiro e joias, em Parauapebas
O crime ocorreu na noite de quarta-feira (10), próximo à Vila Palmares II

image Troca de tiros em Belém termina com duas pessoas reféns; veja
Três criminosos estavam em fuga na região do canal da Pirajá quando houve troca de tiros com equipes policiais que realizavam a perseguição

O assaltante saiu com um dos reféns, mostrou a arma e se deitou no chão com ele antes de se render. A Polícia Militar se aproximou com cautela e efetuou a prisão do suspeito.

Segundo a Polícia Militar, os três homens fugiam após o roubo quando renderam uma mulher que entrava em um carro na região do canal da Pirajá. Eles tentaram escapar com o veículo, mas colidiram com uma viatura policial. Dois foram presos no local, enquanto o terceiro conseguiu fugir, correndo por telhados e muros da vizinhança.

Mesmo ferido durante a troca de tiros, o suspeito que manteve os reféns entrou em uma casa às margens do canal, onde fez duas pessoas reféns, incluindo uma idosa de 86 anos, que acabou sendo liberada. O criminoso ferido foi levado para o pronto-socorro sob escolta policial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto com refém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FURTO

Homem é preso por suspeita de furtar leite e calabresa em supermercado de Breves, no Marajó

Ele foi detido inicialmente por moradores e, em seguida, conduzido pela PM à Polícia Civil

19.12.25 14h24

POLÍCIA

PC prende 5 pessoas suspeitas de golpes a turistas que buscavam alugar imóveis na COP 30, em Belém

Segundo a Polícia Civil, dois cidadãos italianos estariam ligados à quadrilhada por tentarem convencer os representantes diplomáticos de vários países a fazer depósitos para garantir a reserva dos imóveis

19.12.25 13h39

HOMICÍDIO

Mecânico é morto a tiros por homens encapuzados em Igarapé-Açu

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (19)

19.12.25 12h42

FLAGRANTE

Homem é preso, em flagrante, por furtar fiação na Nova Duque, em Belém

Com o suspeito, foram encontradas a fiação furtada, que estava prestes a ser armazenada, e a faca utilizada no crime

19.12.25 11h55

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Cabo da Rotam confessa homicídio de namorada Bruna Meireles Correa

Cabo Wladson Luan Monteiro Borges confessou em audiência que atirou acidentalmente contra a companheira

19.12.25 0h10

ASSALTO

Câmera registra roubo no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas; vítima perde R$ 8 mil

A ação criminosa foi praticada por dois homens em uma motocicleta

19.12.25 9h48

ASSALTO

Em Belém, assaltante pede biscoito para se render e liberar refém

Caso começou após assalto no bairro do Souza, terminou com dois presos, um foragido e rendição no canal da Pirajá, na Pedreira

18.12.25 23h58

ACIDENTE

Carrocinha com sacos de cimento se solta de caminhão e atinge casal em uma moto em Belém

Acidente ocorreu, na manhã desta sexta-feira, na rodovia Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha

19.12.25 10h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda