O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Kuririn' é assassinado em suposta guerra entre facções criminosas em Marabá

Homicídio de Ray Rocha dos Santos ocorreu por volta das 22h45, do último sábado (31), em Marabá

O Liberal
fonte

Jovem Ray Rocha dos Santos, de 21 anos, morreu em atentado a tiros no residencial Jardim do Éden, em Marabá. (Reprodução Redes Sociais)

O jovem Ray Rocha dos Santos foi assassinado a tiros por uma suposta guerra entre facções criminosas, na noite do último sábado (31), no núcleo Morada Nova, em Marabá. O jovem de 21 anos conhecido como “Kuririn” sofreu o atentado por volta das 22h45, quando estava na rua 15, no Residencial Jardim do Éden.

De acordo com testemunhas, um veículo modelo Gol, de cor branca, se aproximou da vítima e os ocupantes efetuaram vários disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local, onde já encontrou Ray sem vida. De acordo com o Portal Debate, Ray Rocha dos Santos teria ligação com a facção criminosa CCA, enquanto os autores dos disparos seriam integrantes de um grupo rival.

A área foi isolada para a preservação da cena do crime e a PM realizou as primeiras diligências em busca dos suspeitos. O caso será investigado pela Polícia Civil para entender as circunstâncias, a autoria e a motivação do homicídio. As supostas ligações com um conflito entre facções criminosas serão apuradas pelas autoridades responsáveis no decorrer das investigações.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Marabá, onde o caso ocorreu, investiga o homicídio. As equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

polícia

guerra de facções

facções criminosas

homicídio

Marabá
Polícia
.
