Trabalhador sofre descarga elétrica e morre em Miritituba no Pará

Um grave acidente de trabalho resultou na morte do homem identificado somente com o prenome de Rafael Afonso, no porto de Miritituba, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com portais de notícias da região, o acidente ocorreu por volta das 6h30, do sábado (31), quando Rafael realizava sozinho a limpeza de um galpão no Porto da empresa Uni Z, que faz transbordo de carga portuária.

Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do acidente, somente que o trabalhador sofreu uma descarga elétrica de alta intensidade, caiu ao solo e ficou inconsciente. Ele foi socorrido do Porto da Uni Z até o Porto da Balsa, onde uma ambulância o aguardava para levá-lo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). E, embora tenha recebido atendimento médico, Rafael não resistiu aos ferimentos.

Trabalhadores, frequentemente da área de manutenção, postes ou construção, estão sujeitos a graves acidentes por descarga elétrica, resultando em mortes por choque de alta voltagem. Os acidentes geralmente ocorrem por contato com fiação exposta ou redes elétricas.