Polícia

Polícia

Motociclista morre em acidente de trânsito em Mojuí dos Campos, no Pará

Acidente ocorreu na noite de sábado; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

O Liberal
fonte

A vítima foi identificada como Antônio Félix Cunha (Foto: Jornal O Impacto)

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito no município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. A vítima foi identificada como Antônio Félix Cunha, de profissão e idade não divulgadas. O acidente ocorreu na noite de sábado (31).

Ainda segundo o jornal O Impacto, o homem conduzia uma motociclista quando houve o acidente, sobre o qual, até o momento, não há detalhes. Ele ainda foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

 

motociclista morre em acidente de trânsito em mojuí dos campos, no pará

jornal amazônia
Polícia
