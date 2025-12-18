Capa Jornal Amazônia
Troca de tiros em Belém termina com duas pessoas reféns; veja

Três criminosos estavam em fuga na região do canal da Pirajá quando houve troca de tiros com equipes policiais que realizavam a perseguição

O Liberal

Duas pessoas foram feitas reféns por um assaltante na noite de quinta-feira (18), no bairro da Pedreira, em Belém. O caso ocorreu após um assalto a uma lavanderia no bairro do Souza e terminou com perseguição, troca de tiros e prisão de dois dos suspeitos.

Segundo a Polícia Militar, os três homens fugiam após o roubo quando, na região do canal da Pirajá, renderam uma mulher que entrava em um carro. Com o veículo, tentaram escapar, mas se depararam com uma viatura policial e colidiram com o automóvel.

Após acidente, trio troca tiros com a PM em Belém

Após a batida, os suspeitos abandonaram o veículo e iniciaram uma troca de tiros com os policiais militares. Dois deles ficaram feridos. Um foi rendido no local e o segundo, após ser baleado, se jogou no canal e foi capturado. O terceiro conseguiu fugir, correndo por telhados e muros da vizinhança.

Mesmo baleado, esse último invadiu uma casa localizada às margens do canal da Pirajá, onde fez duas pessoas reféns. Entre eles, uma idosa de 86 anos, que foi liberada pelo criminoso, segundo informou a Polícia Militar. O caso gerou tensão entre moradores do bairro da Pedreira.

Criminoso negocia rendição com a Polícia Militar

O suspeito permaneceu em negociação com a PM dentro da residência. A negociação da rendição foi conduzida pelo capitão Tarso, da Polícia Militar. Durante o impasse, a esposa do assaltante esteve no local e levou um pacote de biscoito ao criminoso, atendendo a um dos pedidos feitos por ele para que se entregasse.

Momentos depois, o assaltante saiu da residência acompanhado do refém, mostrou a arma e, em seguida, deitou no chão junto com a vítima. O suspeito colocou a arma no chão e se rendeu.

A polícia se aproximou com cautela, realizou a abordagem e prendeu o criminoso, encerrando a ocorrência sem feridos entre os reféns.

O outro suspeito baleado foi encaminhado ao pronto-socorro, sob escolta policial. A ação mobilizou várias equipes da PM e gerou apreensão entre moradores da região. O caso foi registrado e será investigado.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram
