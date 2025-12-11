Trio armado invade chácara, faz família refém e foge com dinheiro e joias, em Parauapebas

Três homens armados invadiram uma chácara e fizeram uma família refém na zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (10), no imóvel localizado a cerca de quatro quilômetros da Vila Palmares II. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram trancadas em um quarto enquanto os assaltantes fugiram levando joias, R$ 10.500 em espécie, motosserras, celulares e uma motocicleta Honda Bros 160. Os três suspeitos seguem foragidos.

Conforme o relato policial, a PM foi acionada por volta das 23h para atender à ocorrência. Ao chegar à propriedade, os militares foram recebidos por um morador, que contou que estava saindo para comprar gado quando, ao fechar a porteira, ele e a esposa foram rendidos por três suspeitos.

A vítima relatou que os suspeitos usavam balaclavas, luvas e portavam uma arma de fogo e uma faca. Toda a família foi obrigada a entrar em um quarto, onde também estavam duas crianças.

Segundo o registro policial, dois assaltantes permaneceram dentro da residência enquanto o terceiro vigiava a porteira. Eles exigiam dinheiro, joias e o conteúdo de um cofre. Além disso, tentaram realizar transferências via Pix e fotografar os cartões das vítimas.

As vítimas relataram que foram levados do cofre R$ 9 mil, além de R$ 1 mil encontrados na carteira de um dos moradores. Também havia R$ 500 em moedas, que foram recolhidos pelos assaltantes. Três motosserras, joias e quatro celulares completam a lista de itens roubados. O trio ainda tentou fugir com uma Fiat Toro e um Hyundai HB20, mas somente conseguiu levar a Honda Bros 160.

Após o fim da ação, a família conseguiu sair do quarto e entrou em contato com a filha, que acionou a PM. Rondas foram realizadas na área, mas nenhum suspeito foi encontrado. As buscas continuam na área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.