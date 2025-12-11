Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Trio armado invade chácara, faz família refém e foge com dinheiro e joias, em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (10), próximo à Vila Palmares II

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Imagem: Ilustrativa / Arquivo)

Três homens armados invadiram uma chácara e fizeram uma família refém na zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (10), no imóvel localizado a cerca de quatro quilômetros da Vila Palmares II. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram trancadas em um quarto enquanto os assaltantes fugiram levando joias, R$ 10.500 em espécie, motosserras, celulares e uma motocicleta Honda Bros 160. Os três suspeitos seguem foragidos.

Conforme o relato policial, a PM foi acionada por volta das 23h para atender à ocorrência. Ao chegar à propriedade, os militares foram recebidos por um morador, que contou que estava saindo para comprar gado quando, ao fechar a porteira, ele e a esposa foram rendidos por três suspeitos.

A vítima relatou que os suspeitos usavam balaclavas, luvas e portavam uma arma de fogo e uma faca. Toda a família foi obrigada a entrar em um quarto, onde também estavam duas crianças.

Segundo o registro policial, dois assaltantes permaneceram dentro da residência enquanto o terceiro vigiava a porteira. Eles exigiam dinheiro, joias e o conteúdo de um cofre. Além disso, tentaram realizar transferências via Pix e fotografar os cartões das vítimas.

As vítimas relataram que foram levados do cofre R$ 9 mil, além de R$ 1 mil encontrados na carteira de um dos moradores. Também havia R$ 500 em moedas, que foram recolhidos pelos assaltantes. Três motosserras, joias e quatro celulares completam a lista de itens roubados. O trio ainda tentou fugir com uma Fiat Toro e um Hyundai HB20, mas somente conseguiu levar a Honda Bros 160.

Após o fim da ação, a família conseguiu sair do quarto e entrou em contato com a filha, que acionou a PM. Rondas foram realizadas na área, mas nenhum suspeito foi encontrado. As buscas continuam na área.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assalto com refém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty

‘Tem muitas câmeras próximas da residência”, diz irmão da cantora de tecnomelody

13.12.25 21h04

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Caso Kellen Thaynara: após um ano, família e amigos cobram justiça e respostas

Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, desapareceu no dia 16 de dezembro de 2024 durante um passeio de lancha no Combu. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte. Desde então, o caso permanece um mistério

13.12.25 18h00

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Laudo de necropsia de jovem morto na Operação 'Eclesiastes' é divulgado

Marcello Araújo, de 24 anos, 24 anos, morreu durante uma operação da Polícia Federal (PF), em Belém, com dois tiros

12.12.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda