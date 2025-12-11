Empresário condenado por matar modelo em hotel no DF é preso em Salinópolis, no PA

O empresário Carlos Humberto Pereira Montenegro condenado a 13 anos de prisão pela morte da modelo amapaense Patrícia Melo de Oliveira, foi preso em Salinópolis, no nordeste do Pará, na última terça-feira (09). O empresário jogou a modelo do 14º andar de um hotel em Brasília, após a vítima ter sido assediada sexualmente pelo empresário.

A Polícia Civil do Pará localizou o réu foi em uma residência de luxo, na rua Magalhães Barata, bairro Cuiarana, no município de Salinópolis. Carlos Humberto já havia sido preso em agosto de 2019, também em Belém. Entretanto, ele estava solto vivendo na cidade de Salinópolis.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (TJDFT) e contou com o apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), de Capanema.

De acordo com as investigações da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), responsável pelo caso, Patrícia Melo foi arremessada do 14º andar de um hotel de luxo no Setor Hoteleiro Sul. O crime ocorreu por volta das 6h30 do dia 7 de janeiro de 2005. A perícia da Polícia Civil apontou que a modelo foi jogada de uma altura de 43 metros.

O inquérito apontou que a vítima havia trabalhado na empresa de Carlos Humberto por dois meses, mas pediu demissão "em razão dos constantes assédios sexuais sofridos".

"O denunciado, contudo, descontente com a recusa, mas insistindo no propósito de tê-la a qualquer custo, houve por bem em trazê-la para Brasília, com o propósito dissimulado, vindo ambos a se hospedar no mesmo quarto, num hotel de luxo da capital", afirmou o Ministério Público na denúncia.

"Ocorre, porém, que, como a vítima não cedeu ao assédio, recusando-se a com ele permanecer na cidade, o denunciado, em revide, a lançou do alto do 14º andar do prédio, pela sacada do quarto", informa o documento do Ministério Público.