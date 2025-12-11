adolescentes desaparecem após afogamento em rio de ulianópolis, no pará

Dois adolescentes desapareceram após se afogar no rio Gurupizão, na comunidade Bom Jesus, no município de Ulianópolis, no sudeste do Pará. Nas redes sociais, mergulhadores divulgaram um vídeo pedindo apoio de outros mergulhadores dos municípios de Dom Eliseu, Itinga e Paragominas.

Ao todo, 10 mergulhadores estão participando das buscas aos dois adolescentes, que são irmãos, informou, ainda, o portal Ulianópolis Oficial. Os trabalhos continuaram na manhã desta quinta-feira (11). Em nota, a Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de Ulianópolis como morte acidental. Os adolescentes comemoravam o aniversário do pai no rio Gurupizão, quando foram levados pela correnteza ao tentarem fazer a travessia.

O pai dos adolescentes foi encaminhado para atendimento médico e prestará depoimento em momento oportuno. Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município estão em diligência para localizar as vítimas.