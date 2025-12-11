Homem é assassinado a facadas no bairro da Pedreira, em Belém

Um homicídio foi registrado no bairro da Pedreira, em Belém, nesta quinta-feira (11/12). A vítima é um homem, identificado pela Polícia como Genario Honorato de Souza. As primeiras informações apontam que ele foi morto com golpes de uma arma branca, provavelmente faca.

O crime ocorreu na praça Eneida de Moraes, na avenida Pedro Miranda. A Polícia Militar compareceu ao local do homicídio. A Polícia Científica do Pará também foi acionada. As primeiras apurações policiais apontam que Jairo vivia em situação de rua, mas ficava mais tempo no Aurá, em Ananindeua.

Por volta das 5 horas da manhã, um homem passou pelo local, viu uma pessoa agonizando e chamou a Polícia. Mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na praça. Uma equipe da Polícia Civil esteve na cena do crime já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias da morte do homem. Ainda não há informações sobre a provável motivação do crime e nem sobre a autoria do homicídio.

Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Genario Honorato de Souza. Segundo informações iniciais, ele teria sido esfaqueado. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Seccional do Comércio, responsável pela área da ocorrência.