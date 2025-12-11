‘parafuso’ é suspeito de matar homem a facadas no bairro jardim das araras, em itaituba

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (11) após ser esfaqueado na região do abdômen. O crime ocorreu na 10ª Rua com a travessa Raimundo Preto, no bairro Jardim das Araras, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Mateus da Conceição Santos.

Ainda segundo o Giro Portal, a Polícia Militar foi acionada logo após o crime e, ao chegar ao local, apurou que o suspeito seria um homem conhecido como "Parafuso". O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e levou Matheus ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 3 horas da madrugada.

A guarnição da Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. As circunstâncias do crime são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Em nota, a Polícia Civil informa que o autor do crime já foi identificado e buscas são feitas pela Delegacia de Homicídios de Itaituba. Mateus da Conceição Santos morreu após ser atingido por golpes de faca durante um desentendimento em uma festa. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.