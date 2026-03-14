polícia prende dois homens com armas e mais de 100 munições em igarapé-miri

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de armas de fogo e munições, na zona rural do município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Os agentes cumpriram mandados de prisão temporária contra os dois investigados, localizados em uma residência no Rio Furo do Seco. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (13).

Titular da Superintendência Regional do Baixo Tocantins, o delegado Mhoab Khayan disse que, ao chegarem nas residências dos investigados, os policiais realizaram um cerco simultâneo. “Um dos alvos foi localizado e, durante as buscas, foram encontradas diversas armas de fogo e munições sem registro e procedência legal”, contou. “O outro foi encontrado em sua residência. E, ao perceber a aproximação policial, arremessou pela janela um revólver com numeração aparentemente suprimida e municiado. Ainda foram localizadas outras munições e acessórios no interior do imóvel”, explicou.

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Ao todo foram apreendidos um rifle, um revólver, uma pistola, uma espingarda, 115 munições de calibres diversos, carregadores e acessórios de armas de fogo. Todos os objetos foram levados para a unidade e apresentados à autoridade policial. "Diante do cenário de flagrante, ambos receberam voz de prisão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e foram conduzidos para a Delegacia de Igarapé-Miri para os procedimentos legais cabíveis", afirmou o superintendente.