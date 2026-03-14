Homem é baleado em frente à Estação das Docas, em Belém, neste sábado

Um homem foi baleado em frente à Estação das Docas, em Belém, neste sábado (14). A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). A vítima, que seria um flanelinha, foi socorrida pelo Samu-192 e levada para atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, ainda segundo o Ciop.

O baleamento ocorreu por volta de 11h40. A Polícia Militar esteve no local, adotando as primeiras providências. O baleamento deverá, agora, ser investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informa que a vítima foi socorrida pela equipe do Samu e encaminhada para o Hospital Metropolitano, onde veio a falecer. As investigações sobre o caso serão conduzidas pela Seccional Urbana do Comércio. Informações acerca do crime podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-Denúncia, pelo número 181.