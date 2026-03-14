Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mustang colide com carros estacionados no bairro Umarizal, em Belém

O episódio foi registrado por uma câmera de segurança de um imóvel

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra momentos do acidente do Mustang ao atingir um carro que estava estacionado. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um Mustang vermelho se envolveu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (14/3) na travessa Almirante Wandenkolk, no bairro Umarizal, em Belém.  O automóvel colidiu com outros carros estacionados no local.

O episódio foi registrado por uma câmera de segurança de um imóvel próximo. Pelas imagens, é possível ver o Mustang seguindo na Wandenkolk, derrapando na pista e batendo em um dos automóveis que estavam parados. Após o impacto, algumas pessoas correm em direção ao carro. Depois disso a filmagem termina. Outras gravações mostram o carro após o impacto, com parte do para-choque destruída e sendo guinchado.

“Olha esse artista, bateu dois carros parados, um Creta e um Onix. Saiu fazendo graça, cantando pneu e rabiando na pista, perdeu o controle e bateu nos dois carros e em uma casa", disse o cinegrafista amador, que afirmou que, por pouco, o condutor do Mustang não invadiu uma concessionária de carros de luxo próxima de lá. 

Até o começo da manhã deste sábado (14/3), as autoridades não haviam informado as circunstâncias do sinistro e nem o estado de saúde da pessoa que conduzia o Mustang. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que, até às 10h, não houve registro do acidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso após PM encontrar drogas e arma em Santarém

O suspeito, junto com todo o material localizado, foi levado para a seccional

14.03.26 11h37

POLÍCIA

Mustang colide com carros estacionados no bairro Umarizal, em Belém

O episódio foi registrado por uma câmera de segurança de um imóvel

14.03.26 9h56

POLÍCIA

Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-010, em São Miguel do Guamá

O condutor do caminhão disse à Polícia Militar que a vítima seguia em alta velocidade pela rodovia, realizando manobras de ultrapassagens arriscadas

14.03.26 8h44

FEMINICÍDIO

Multidão recebe corpo de Alciely Alencar em Tomé-Açu na noite desta sexta-feira (13)

A vítima morreu após ser espancada com quase 100 socos por Pedro do Nascimento Santana Júnior

13.03.26 22h37

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mustang colide com carros estacionados no bairro Umarizal, em Belém

O episódio foi registrado por uma câmera de segurança de um imóvel

14.03.26 9h56

VIOLÊNCIA

Homem é preso após matar a irmã gêmea a machadadas e atear fogo no corpo, em Icoaraci

Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por um vizinho

13.03.26 8h35

FEMINICÍDIO

Multidão recebe corpo de Alciely Alencar em Tomé-Açu na noite desta sexta-feira (13)

A vítima morreu após ser espancada com quase 100 socos por Pedro do Nascimento Santana Júnior

13.03.26 22h37

POLÍCIA

Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-010, em São Miguel do Guamá

O condutor do caminhão disse à Polícia Militar que a vítima seguia em alta velocidade pela rodovia, realizando manobras de ultrapassagens arriscadas

14.03.26 8h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda