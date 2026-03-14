Mustang colide com carros estacionados no bairro Umarizal, em Belém

Um Mustang vermelho se envolveu em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (14/3) na travessa Almirante Wandenkolk, no bairro Umarizal, em Belém. O automóvel colidiu com outros carros estacionados no local.

O episódio foi registrado por uma câmera de segurança de um imóvel próximo. Pelas imagens, é possível ver o Mustang seguindo na Wandenkolk, derrapando na pista e batendo em um dos automóveis que estavam parados. Após o impacto, algumas pessoas correm em direção ao carro. Depois disso a filmagem termina. Outras gravações mostram o carro após o impacto, com parte do para-choque destruída e sendo guinchado.

“Olha esse artista, bateu dois carros parados, um Creta e um Onix. Saiu fazendo graça, cantando pneu e rabiando na pista, perdeu o controle e bateu nos dois carros e em uma casa", disse o cinegrafista amador, que afirmou que, por pouco, o condutor do Mustang não invadiu uma concessionária de carros de luxo próxima de lá.

Até o começo da manhã deste sábado (14/3), as autoridades não haviam informado as circunstâncias do sinistro e nem o estado de saúde da pessoa que conduzia o Mustang. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que, até às 10h, não houve registro do acidente.