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Polícia

Homem é preso após PM encontrar drogas e arma em Santarém

O suspeito, junto com todo o material localizado, foi levado para a seccional

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o material encontrado com o suspeito. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Diego Silva Cavalcante Reis foi preso na noite de sexta-feira (13), na rua Nações Unidas, no bairro São José Operário, em Santarém. Na abordagem de militares do 2º Batalhão de Missões Especiais (BME) ao suspeito, foi localizada uma quantidade de entorpecentes semelhante a óxi e uma arma de fogo.

Conforme o portal O Impacto, em ato contínuo para encontrar a identidade do suspeito, foi solicitada permissão para adentrar na residência. Ao serem autorizados, os policiais realizaram buscas e encontraram uma arma, um simulacro e munições calibre 22.

O soldado Branches do 2º BME ressaltou para O Impacto que no local onde o suspeito foi capturado é frequente a prática de comercialização de drogas.

Diego Silva e todo o material apreendido foram apresentados na 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno. 

 

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