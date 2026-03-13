Homem é preso após matar a irmã gêmea a machadadas e atear fogo no corpo, em Icoaraci
Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por um vizinho
Um homem identificado como Ivan da Costa Bessa foi preso nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13) após assassinar a própria irmã gêmea com golpes de machado e atear fogo no corpo dela, no bairro da Agulha, em Icoaraci, distrito de Belém. A vítima foi identificada como Ivone da Costa Bessa, de 54 anos. As informações da Polícia Militar são de que o principal suspeito seria usuário de drogas e, supostamente, estaria em surto quando cometeu o crime na passagem São José de Ribamar. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados por vizinho, assim como a PM.
De acordo com as informações policiais, o crime teria ocorrido por volta das 5h. Moradores chamaram a PM relatando que a vítima havia sido morta pelo próprio irmão e que a casa onde o crime ocorreu estava pegando fogo. Ainda segundo os agentes, o corpo da vítima estava sobre a cama, dentro do quarto, e havia sido carbonizado. Os militares informaram que o suspeito, após atacar a irmã com o machado, teria ateado fogo no corpo. As chamas ainda chegaram a destruir o cômodo, mas não atingiram outras partes da casa devido à rápida atuação do corpo de bombeiros.
Um familiar da vítima, que estava no local, contou que Ivone morava sozinha. Vizinhos ligaram para o ex-marido da vítima por volta das 6h e contaram sobre o crime. As testemunhas disseram que acordaram após ouvir os gritos do suspeito no meio da rua dizendo que havia matado a irmã. Ainda segundo o que os moradores disseram à família, o suspeito estava em surto e teria corrido, saindo do local. A casa onde o crime ocorreu estava aberta e havia muita fumaça. Os moradores encontraram o corpo ao entrar no imóvel.
Um outro irmão de Ivone, que mora em uma rua próxima, contou que acordou após Ivan invadir a sua casa e dizer que havia matado Ivone. Ainda segundo o relato, o suspeito teria feito ameaças ao outro irmão e dito que ia matar o homem assim como matou Ivone. Na situação, eles teriam entrado em luta corporal e o principal suspeito foi contido pelo irmão. Logo depois, a Polícia Militar chegou ao local e prendeu Ivan.
O ex-cunhado da vítima, que estava no local auxiliando na entrega de documentos às autoridades policiais, relatou que Ivan confessou o crime. Ao delegado, o suspeito teria dito que assassinou a irmã por divergências sobre um terreno que ficou como herança após a morte da mãe dos três irmãos.
O familiar ainda contou que Ivan teria problemas psicológicos e precisava fazer o uso de medicamentos controlados. No entanto, ele não tomava os remédios e os surtos seriam agravados devido ao uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas. De acordo com a PM, Ivan já tinha passagens por violência doméstica devido a tentativas e agressões contra a irmã e a própria mãe.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
