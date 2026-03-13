Homem é preso após matar a irmã gêmea a machadadas e atear fogo no corpo, em Icoaraci

Um homem identificado como Ivan da Costa Bessa foi preso nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13) após assassinar a própria irmã gêmea com golpes de machado e atear fogo no corpo dela, no bairro da Agulha, em Icoaraci, distrito de Belém. A vítima foi identificada como Ivone da Costa Bessa, de 54 anos. As informações da Polícia Militar são de que o principal suspeito seria usuário de drogas e, supostamente, estaria em surto quando cometeu o crime na passagem São José de Ribamar. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados por vizinho, assim como a PM.

De acordo com as informações policiais, o crime teria ocorrido por volta das 5h. Moradores chamaram a PM relatando que a vítima havia sido morta pelo próprio irmão e que a casa onde o crime ocorreu estava pegando fogo. Ainda segundo os agentes, o corpo da vítima estava sobre a cama, dentro do quarto, e havia sido carbonizado. Os militares informaram que o suspeito, após atacar a irmã com o machado, teria ateado fogo no corpo. As chamas ainda chegaram a destruir o cômodo, mas não atingiram outras partes da casa devido à rápida atuação do corpo de bombeiros.

Um familiar da vítima, que estava no local, contou que Ivone morava sozinha. Vizinhos ligaram para o ex-marido da vítima por volta das 6h e contaram sobre o crime. As testemunhas disseram que acordaram após ouvir os gritos do suspeito no meio da rua dizendo que havia matado a irmã. Ainda segundo o que os moradores disseram à família, o suspeito estava em surto e teria corrido, saindo do local. A casa onde o crime ocorreu estava aberta e havia muita fumaça. Os moradores encontraram o corpo ao entrar no imóvel.

Um homem foi preso após assassinar a irmã gêmea em Icoaraci, distrito de Belém (Foto: Redes sociais)

Um outro irmão de Ivone, que mora em uma rua próxima, contou que acordou após Ivan invadir a sua casa e dizer que havia matado Ivone. Ainda segundo o relato, o suspeito teria feito ameaças ao outro irmão e dito que ia matar o homem assim como matou Ivone. Na situação, eles teriam entrado em luta corporal e o principal suspeito foi contido pelo irmão. Logo depois, a Polícia Militar chegou ao local e prendeu Ivan.

O ex-cunhado da vítima, que estava no local auxiliando na entrega de documentos às autoridades policiais, relatou que Ivan confessou o crime. Ao delegado, o suspeito teria dito que assassinou a irmã por divergências sobre um terreno que ficou como herança após a morte da mãe dos três irmãos.

O familiar ainda contou que Ivan teria problemas psicológicos e precisava fazer o uso de medicamentos controlados. No entanto, ele não tomava os remédios e os surtos seriam agravados devido ao uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas. De acordo com a PM, Ivan já tinha passagens por violência doméstica devido a tentativas e agressões contra a irmã e a própria mãe.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.