O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”

O Liberal
fonte

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Vídeos que começaram a circular nas redes sociais nesta semana mostram o momento em que um homem, apontado pela família como suspeito do assassinato da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, deixa a rua onde a artista morava após o crime. A morte ocorreu em dezembro do ano passado, e o corpo da cantora foi encontrado dentro da casa dela, no bairro da Marambaia, em Belém, no dia 3.

Nas imagens, um homem vestido com roupas escuras, boné vermelho e segurando um capacete aparece caminhando e deixando a rua onde a artista residia. Em outro trecho, ele surge na garupa de uma motocicleta, junto com outro homem, deixando o local.

Segundo familiares, os vídeos seriam mesmo do momento da fuga após o assassinato. A reportagem procurou a Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias exatas das gravações – como se as imagens realmente registram a fuga do suspeito ou se mostram o momento em que ele chega à residência da vítima – e também para saber se o homem já foi formalmente identificado.

VEJA MAIS

image Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty
‘Tem muitas câmeras próximas da residência”, diz irmão da cantora de tecnomelody

image Polícia apura em sigilo morte de Ruthetty; caso segue sem suspeitos presos
Nesta quinta-feira (11), um irmão da cantora, Ivanildo Gomes dos Santos, prestou depoimento à Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”.

Surpresa da família

À reportagem do Grupo Liberal, o irmão da cantora, o sargento da Polícia Militar Ivanildo, disse que foi surpreendido pela circulação dos vídeos e afirmou que não tinha conhecimento da existência das imagens. “Eu ando todo final de semana, quase, para falar com a delegada que está no caso. Eu pego folga aqui, peço para o meu comandante me liberar, para correr atrás dessa situação, querendo justiça”, afirmou.

Ele relata que já procurou diversas vezes a delegacia responsável pela investigação, mas diz não ter recebido respostas concretas sobre o andamento do caso. “Eu saio do meu trabalho, de longe, vou lá, gastando gasolina, para querer uma resposta sobre a morte da minha irmã. E ninguém fala nada, ninguém me recebe. Aí surge uma imagem dessa. Gente, é revoltante”, disse o militar.

Suspeita de feminicídio

Na semana em que o corpo foi encontrado, a reportagem apurou com fontes policiais que a cantora pode ter sido morta a pauladas na região da cabeça. O principal suspeito seria o ex-companheiro da artista.

Ainda segundo as fontes, após o ataque, o suspeito teria tentado montar uma cena para simular suicídio. Ele teria vestido a vítima e colocado um tecido em seu pescoço, na tentativa de sustentar uma falsa narrativa sobre a causa da morte. A família da cantora nega a hipótese de suicídio.

Uma das irmãs da artista foi a primeira a chegar ao local e encontrou a casa bastante revirada. Em um vídeo gravado por familiares, que também circulou nas redes sociais, é possível ver manchas de sangue no ambiente, enquanto uma pessoa afirma que houve “luta corporal” e que “enforcamento não sai sangue”. Parentes também relataram que o celular da cantora estava desaparecido.

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém
