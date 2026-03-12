Capa Jornal Amazônia
Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Uma mulher identificada como Caroline Amaral de Jesus, de 28 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (12), em uma residência localizada na rua Pernambuco, no bairro Liberdade I, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com informações levantadas pelo site Correio de Carajás junto à Polícia Civil, o imóvel onde o corpo foi localizado seria do namorado da vítima. Ele não teve identidade revelada.

Após serem acionados, policiais civis foram até o endereço e solicitaram a presença de equipes da Polícia Científica do Pará (PCEPA), que realizaram a perícia no local e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Durante os procedimentos periciais, foram coletados elementos e vestígios que podem auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.

Ainda segundo informações policiais, havia drogas espalhadas próximas ao corpo dentro da residência. A possível relação dos entorpecentes com o caso também será apurada durante a investigação.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades. Até o momento, a polícia não informou se havia alguma pessoa no imóvel que pudesse fornecer mais detalhes sobre o ocorrido.

Informações que possam ajudar no trabalho investigativo podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas
Polícia
RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Primeira-dama do Pará lamenta morte de mulher espancada com quase 100 socos em Tomé-Açu

Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (12). O suspeito do crime segue preso.

12.03.26 23h27

POLÍCIA

Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades

12.03.26 22h57

MESES SEM REPOSTAS

Vídeos mostram possível fuga de suspeito após morte da cantora Ruthetty em Belém

Em nota, a Polícia Civil informou apenas que “as circunstâncias do caso são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM)”

12.03.26 22h09

TRISTEZA

Mulher espancada com quase 100 socos pelo companheiro tem morte cerebral confirmada no Pará

A informação foi confirmada por familiares da vítima nas redes sociais e também pelo advogado da família

12.03.26 20h17

