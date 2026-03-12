Mulher é encontrada morta dentro de casa em Parauapebas

Uma mulher identificada como Caroline Amaral de Jesus, de 28 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (12), em uma residência localizada na rua Pernambuco, no bairro Liberdade I, em Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com informações levantadas pelo site Correio de Carajás junto à Polícia Civil, o imóvel onde o corpo foi localizado seria do namorado da vítima. Ele não teve identidade revelada.

Após serem acionados, policiais civis foram até o endereço e solicitaram a presença de equipes da Polícia Científica do Pará (PCEPA), que realizaram a perícia no local e removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Durante os procedimentos periciais, foram coletados elementos e vestígios que podem auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.

Ainda segundo informações policiais, havia drogas espalhadas próximas ao corpo dentro da residência. A possível relação dos entorpecentes com o caso também será apurada durante a investigação.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as causas da morte e possíveis responsabilidades. Até o momento, a polícia não informou se havia alguma pessoa no imóvel que pudesse fornecer mais detalhes sobre o ocorrido.

Informações que possam ajudar no trabalho investigativo podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).