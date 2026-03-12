Primeira-dama do Pará lamenta morte de mulher espancada com quase 100 socos em Tomé-Açu

A primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, comentou nas redes sociais a morte de Alciely de Almeida Alencar, de 31 anos, vítima de um brutal espancamento ocorrido no município de Tomé-Açu, no nordeste do estado. A mulher morreu nesta quinta-feira (12), após onze dias internada no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Em publicação, Daniela Barbalho lamentou o caso e destacou a necessidade de combater a violência contra mulheres. “A luta contra a violência doméstica e o feminicídio deve ser diária. Infelizmente, mais uma mulher foi vítima de uma brutalidade, desta vez em Tomé-Açu, no nordeste do estado”, escreveu.

Na mesma postagem, a primeira-dama destacou a gravidade das agressões sofridas pela vítima. “Alciely de Almeida Alencar foi espancada com mais de 80 socos. Ela chegou a ser hospitalizada por 10 dias, mas não resistiu às graves lesões provocadas pelo companheiro”, afirmou.

Daniela também manifestou solidariedade à família da vítima. “Uma jovem de apenas 31 anos teve a vida interrompida, levando consigo tantos sonhos e planos. Meus sentimentos e minha solidariedade aos familiares e amigos por essa perda tão trágica. Que a justiça seja feita”, declarou.

Alciely foi agredida pelo companheiro, identificado como Pedro do Nascimento Santana Júnior, que está preso desde o último dia 2. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o suspeito iniciou as agressões utilizando uma lata de cerveja e, em seguida, passou a desferir diversos socos contra a vítima.

De acordo com informações policiais, um mototaxista relatou que foi acionado para buscar a mulher em um endereço da cidade. Após ela subir na motocicleta e o trajeto ser iniciado, os dois teriam sido surpreendidos pelo companheiro, que apareceu conduzindo uma motocicleta modelo CB Twister 250, aparentemente alterado.

Ainda segundo os relatos, o homem teria avançado contra a motocicleta do trabalhador, provocando uma colisão frontal. Com o impacto, Alciely caiu ao chão. Em seguida, o suspeito passou a agredi-la com uma sequência de socos e chutes. Após as agressões, ele fugiu do local.

A vítima sofreu ferimentos graves e lesões no rosto. Inicialmente, ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tomé-Açu, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde permaneceu internada até a confirmação da morte.