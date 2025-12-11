Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Polícia apura em sigilo morte de Ruthetty; caso segue sem suspeitos presos

Nesta quinta-feira (11), um irmão da cantora, Ivanildo Gomes dos Santos, prestou depoimento à Polícia Civil

O Liberal
fonte

Família de Ruthetty afirma que cantora sempre recebeu cuidados e apoio. (Foto: Arquivo / Ivan Duarte/ O Liberal)

As circunstâncias da morte da cantora paraense Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, ícone do tecnomelody e do brega, são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (DEFEM). É o que informou a Polícia Civil. A PC acrescentou que, até o momento, não foi feita a prisão de nenhum suspeito. A cantora foi encontrada sem vida em Belém no dia 3 deste mês.

Famosa por sucessos como “Viver de Ilusão” e “Amor da Minha Vida, Eterno Amor”, Ruthetty foi encontrada morta dentro de uma residência no bairro da Marambaia, em Belém. No momento da localização, ela vestia apenas uma blusa e tinha um tecido envolto no pescoço.

Nesta quinta-feira (11), um irmão da cantora, Ivanildo Gomes dos Santos, prestou depoimento à Polícia Civil. Em entrevista a uma emissora de televisão, ele disse que ficou chateado com as declarações dadas, à imprensa, por uma advogada. “Ela deu uma entrevista para uma rede de televisão, ontem, que abalou toda a família”, disse. “Disse que tinha membro da família nessa situação da morte dela (da cantora)”, afirmou. “Tava acusando a minha irmã que a encontrou morta no dia do acontecido”, contou. Mas Ivanildo deixou claro que essa versão não tem fundamento e que a investigação ainda não foi concluída.

A investigação inclui a oitiva de testemunhas, a análise de imagens de câmeras de segurança e a solicitação de perícias. A Polícia Científica do Pará periciou o corpo, que foi liberado na manhã do dia seguinte (4). A principal suspeita levantada pelas fontes e pela família é de homicídio, negando veementemente a hipótese de suicídio.

Fontes da Polícia Científica, citadas pelo jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, indicam que Ruthetty teria sido golpeada na região da cabeça. O principal suspeito é o ex-companheiro da cantora. O suspeito teria tentado simular um suicídio ao vestir a artista e posicionar um tecido em seu pescoço.

A irmã de Ruthetty foi a primeira a chegar ao local e encontrou a casa "bastante revirada" ou "bagunçada". A família gravou um vídeo mostrando manchas de sangue no ambiente e argumentando que "enforcamento não sai sangue", reforçando a tese de "luta corporal". Durante o velório, o irmão da cantora, Ivanildo Gomes dos Santos, contou que a visita ao Instituto Médico Legal (IML) reforçou a convicção de que Ruthetty foi vítima de violência física, descrevendo que ela foi "torturada".

Segundo ele, os detalhes da perícia indicam que a artista foi "engasgada, sufocada", além de ter levado batidas na cabeça e apresentar muitos hematomas no rosto. Ele classificou o ato como um "crime bárbaro" e "muito planejado". A família também relatou que o celular da cantora está desaparecido desde o dia 28 de novembro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caso ruthetty

banda ar15

tecnobrega

cantora

morte ruthetty
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

TCM cria protocolo inédito para rastrear emendas municipais no Pará

A norma, divulgada no Diário Oficial Eletrônico, atende a determinações do STF no âmbito da ADPF 854 e passa a valer para o exercício de 2026

11.12.25 19h39

IMPOSTÔMETRO

Paraenses já pagaram R$ 55 bilhões em impostos em 2025

Arrecadação cresceu 9,6% no Pará; economista aponta influência da COP 30, turismo e obras na construção civil para o aquecimento da economia

10.12.25 7h00

CIEE

CIEE prevê 68 mil vagas de estágio até fevereiro; Pará concentra o maior volume no Norte

A região Norte reúne 4,8 mil oportunidades, sendo 1.970 no Pará

09.12.25 11h47

MAIS LIDAS EM PARÁ

ESTUDOS

Uepa abre seleção para mestrado e doutorado em Ciências Ambientais 2026

Os candidatos passarão por quatro fases eliminatórias

10.12.25 16h28

LISTA

Quem são as pessoas mais importantes de Belém e Ananindeua? Confira no mapa interativo global

Mapa criado por pesquisador finlandês revela as pessoas mais notáveis do mundo, cidade por cidade, com base em dados da Wikipédia e do Wikidata

19.07.25 14h00

Dicionário Paraense

Entenda o que significa 'égua', 'pomba lesa' e 'gala seca' no Pará

As gírias são muito populares entre os paraenses e fazem parte da cultura do estado. Entenda o significado de algumas das mais populares delas.

22.08.24 16h39

VER O PESO

Conheça 10 frutas regionais fáceis de encontrar na feira do Ver-o-Peso

O Pará é conhecido por sua variedade de frutas e todas podem ser facilmente encontradas no Ver-o-Peso

27.03.24 5h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda