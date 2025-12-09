Vacina contra bronquiolite será aplicada no Pará; gravidas podem se vacinar a partir da 28ª semana

A vacina que combate o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável pela maior parte dos casos de bronquiolite em bebês, chegou no Pará. O Ministério da Saúde enviou as primeiras 33.050 doses, que serão liberadas em até 48 horas para os Centros Regionais de Saúde. Na sequência, os imunizantes serão distribuídos aos municípios. A vacina é gratuita pelo SUS e deve ser aplicada em gestantes a partir de 28 semanas de gravidez.

A estratégia tem foco na proteção dos recém-nascidos nos primeiros meses de vida, quando o risco de infecções graves é maior. Segundo a coordenação estadual de imunizações, a passagem dos anticorpos da mãe para o bebê garante defesa imediata e reduz a chance de internações em UTI pediátrica. A recomendação é que as gestantes procurem a Unidade Básica de Saúde assim que atingirem a idade gestacional indicada.

A Coordenação Estadual de Saúde da Criança reforça que a vacinação representa um avanço importante no cuidado materno-infantil. A proteção ainda no útero diminui de forma expressiva infecções respiratórias que historicamente levam recém-nascidos a internações e a casos graves. A medida também complementa ações já adotadas no Estado desde 2013, como o uso do Palivizumabe. A partir de 2026, o Nirsevimabe será incorporado ao calendário com dose única para ampliar ainda mais a prevenção.

Distribuição no Estado

O lote recebido passa por conferência interna antes de ser liberado. Após esse processo, as doses seguem para os Centros Regionais e, de lá, para os municípios. A orientação é que a vacinação comece imediatamente, priorizando gestantes no final da gravidez. A inclusão da vacina no SUS foi possível por meio de acordo de transferência de tecnologia que permitirá sua produção nacional. Na rede privada, o valor pode chegar a R$ 1,5 mil.

A Secretaria de Estado de Saúde destaca que a chegada do imunizante fortalece a proteção materno-infantil e deve contribuir para a redução de internações por doenças respiratórias.

Por que a vacina é importante

O VSR é o principal causador de bronquiolite em bebês e responde por 75% dos casos da doença. Também é responsável por 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. Estudos apontam que a vacinação materna oferece eficácia de 81,8% na prevenção de quadros graves nos primeiros três meses de vida.

Como a proteção funciona

A vacinação durante a gravidez estimula a produção de anticorpos que atravessam a placenta e protegem o bebê logo após o nascimento, reduzindo:

* infecções respiratórias graves

* necessidade de internação

* casos que evoluem para UTI

* complicações respiratórias imediatas e futuras

Quem pode se vacinar

A indicação é para todas as gestantes a partir da 28ª semana. A dose é única e deve ser aplicada a cada gestação. O imunizante pode ser administrado no mesmo dia que as vacinas de influenza e covid-19, permitindo a atualização da caderneta em um único atendimento.