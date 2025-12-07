Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Com 39% de cobertura, 5G ainda não chega à maioria das cidades do Pará

O Pará alcançou, até 2 de dezembro de 2025, um total de 57 municípios com cobertura ativa de 5G, de acordo um levantamento feito pela reportagem do Grupo Liberal com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Fabyo Cruz

O Pará alcançou, até 2 de dezembro de 2025, um total de 57 municípios com cobertura ativa de 5G, de acordo um levantamento feito pela reportagem do Grupo Liberal com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Embora represente um avanço em relação aos primeiros anos de implantação, o número ainda está distante do total de 144 municípios paraenses, o que significa que apenas 39% do estado possui, até agora, acesso à tecnologia de quinta geração.

Os dados revelam também a distribuição das estações ativas por operadora no estado. No total, o Pará soma 1.572 antenas 5G, sendo a Vivo a líder, com 589 estações, seguida pela TIM, com 523, e pela Claro, que opera 458 estruturas. A Sercomtel aparece com apenas duas estações registradas.

Entre os 57 municípios atendidos, a presença das operadoras varia bastante. Cidades como Abaetetuba, Altamira, Castanhal, Marabá, Parauapebas, Santarém e Belém estão entre as mais atendidas, com múltiplas operadoras ofertando o serviço. Belém concentra a maior parte da infraestrutura e mantém liderança regional desde a ativação inicial da tecnologia. Por outro lado, localidades como Acará, Alenquer, Almeirim, Aurora do Pará, Bagre e Baião possuem cobertura limitada, muitas vezes restrita a um único provedor — em geral Vivo ou TIM.

Para além da distribuição atual, a Anatel explicou que a implementação do 5G segue um cronograma nacional que prioriza capitais e municípios mais populosos. Em nota, o órgão afirmou que “a implantação está avançada, mais rápida que o previsto no cronograma”. O planejamento prevê que todas as 5.570 sedes municipais do País sejam atendidas até 2029, com etapas que envolvem desde capitais até localidades com menos de 30 mil habitantes e regiões fora de sede municipal. No caso do 5G, o cronograma inclui metas escalonadas que vão de 2022 a 2029, com atendimento desigual conforme porte populacional. Também há metas específicas para cobertura 4G e para rodovias federais, com etapas previstas para serem concluídas até 2029.

Dificuldade de conexão

O professor Otto Vasconcelos, 43 anos, reside na capital paraense e trabalha em Igarapé-Miri, ele relata que o acesso à internet móvel no interior ainda enfrenta grandes desafios. “A conexão oscila entre 2G e 5G em Igarapé-Miri. Para conseguir ter acesso, é preciso se deslocar para algumas áreas específicas e tentar a sorte”, afirma. Otto conta que na localidade onde trabalha, chamada Pindobal, a primeira barreira é a instabilidade de energia elétrica. “Só quem tem motor escapa quando isso acontece. No meu trabalho, dependo da fibra óptica. E quando não estou na escola, preciso me deslocar para tentar o 2G ou o 5G”, relata.

Já a estudante Angélica Souto, 34 anos, moradora de Porto de Moz, diz que a cidade ainda não recebeu a nova tecnologia. “Até onde eu sei, aqui em Porto de Moz ainda não tem 5G, só 4G. E tem dias que o sinal da minha operadora está muito ruim mesmo. Às vezes, não conseguimos fazer uma ligação normal e fica aparecendo apenas ‘chamada de emergência’”, conta.

Ela explica que a situação se agrava para quem vive em comunidades mais isoladas. “Para quem mora nos interiores, próximos a Porto de Moz, o sinal é muito ruim. Muitas vezes a pessoa adoece no interior, quer fazer uma ligação e não consegue porque fica só chamada de emergência”, afirma.

Além disso, o mau tempo costuma piorar ainda mais a qualidade do serviço. “Dentro da cidade também tem dias que está boa a internet, quando você coloca uma recarga. Mas quando vem chuva, some o sinal. É muito desagradável, porque a internet é o que você usa para pagar uma conta, chamar um táxi, ligar para um parente… até para pedir socorro, para uma ambulância vir atender uma pessoa doente”, diz.

Especialista avalia expansão 

Para compreender o ritmo dessa expansão no Pará, a reportagem ouviu Leonardo Ramalho, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará (UFPA) e professor da Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações da instituição.

Ramalho explicou que o cronograma estabelecido pela Anatel permite que as empresas avancem de forma escalonada, mas observa que as operadoras têm atuado além das exigências mínimas. “A Anatel tem um cronograma de instalação das antenas. O que vinha acontecendo é que as empresas se anteciparam a esse cronograma limite que a Anatel tinha dado”, disse. Ele destacou que o planejamento é extenso e divide a expansão em etapas: primeiro as capitais, depois cidades do interior mais populosas e, por fim, os demais municípios.

O professor reforçou que a legislação garante às empresas uma margem confortável para cumprir as metas. “As empresas estavam bem adiantadas em relação ao cronograma. Havia uma folga boa para as operadoras. Isso é em termos legais. Agora, claro, há o aspecto social e comercial, porque não necessariamente as empresas têm que esperar esse cronograma chegar. Há interesses comerciais, obviamente, porque se um operador não fornece 5G, a concorrente vai lá e oferece e pode acabar perdendo mercado”, afirmou.

Ao avaliar os impactos da expansão da tecnologia, o professor destacou que universalizar o acesso ao 5G é estratégico para o desenvolvimento regional. “É muito importante porque isso oferece conexão de qualidade para grandes áreas territoriais de maneira mais flexível do que você ter uma internet cabeada na sua casa. O 5G dá muito mais flexibilidade e qualidade de uso para a internet. Isso é fundamental porque hoje em dia a internet é utilizada em tudo. Quanto mais conectividade e de melhor qualidade, melhor serão os serviços e o uso pela sociedade”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tecnologia 5g

anatel

pará

tecnologia movel
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Analistas projetam Bolsa próxima de 200 mil pontos no ano que vem

Nesta ano, a Bolsa havia subido até sexta-feira 30,83%. Neste mês, a alta é de 2,16%

07.12.25 16h33

mercado esotérico

Procura por previsões aumenta em Belém e movimenta até R$ 10 mil por mês

Categoria é reconhecida pelo CBO e reúne tarólogos, cartomantes, videntes e outros profissionais

07.12.25 8h00

TECNOLOGIA

Com 39% de cobertura, 5G ainda não chega à maioria das cidades do Pará

O Pará alcançou, até 2 de dezembro de 2025, um total de 57 municípios com cobertura ativa de 5G, de acordo um levantamento feito pela reportagem do Grupo Liberal com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

07.12.25 7h30

FIM DO TARIFAÇO

Pará pode ganhar até US$ 2 bilhões em 2026 com exportação após fim de tarifaço norte-americano

Fim da sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros poderá impulsionar as exportações do estado, que já se consolidou como um dos maiores exportadores do Brasil; economistas projetam um aumento nas receitas e na competitividade no mercado internacional.

07.12.25 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Ensino Profissional

Pará abre mais de 15 mil vagas para cursos técnicos de nível médio

Há oportunidades em todas as regiões do estado, com inscrições online de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2026

04.12.25 18h27

Economia

Pressão do Mercado: Grupo Mateus contrata nova auditoria após erro bilionário em estoque

Rede revelou descoberta de R$ 1,1 bilhão em erros na contabilidade de estoques

26.11.25 20h43

mudanças

Não tem mais sentido, com avanços tecnológicos, manter atual jornada de trabalho, diz Lula

Segundo o presidente, o debate sobre redução da jornada deve ser retomado de forma estruturada

04.12.25 14h28

Dieta econômica

Whey ou proteína natural? Veja como manter uma dieta econômica e saudável

Preços altos fortalecem a busca por proteínas naturais e exigem planejamento para manter a dieta sem gastar mais

06.12.25 16h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda